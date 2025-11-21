Чому паніка навколо "плану капітуляції" необґрунтована

Якби це був остаточний "план Трампа", то він доручив би поставити до відома хоча б залучених до цієї справи конгресменів та ключові європейські столиці (чого очевидно не зроблено). В США просто нарешті конкрентніше розподілили ролі й кроки

Якби це був остаточний "план Трампа", то він доручив би поставити до відома хоча б залучених до цієї справи конгресменів та ключові європейські столиці (чого очевидно не зроблено). В США просто нарешті конкрентніше розподілили ролі й кроки

Фото: з відкритих джерел

Тому не панікуйте. Поки що – це "план Дмітрієва– Віткоффа", що не має шансів зараз на реалізацію. Це – дійсно початок вибудовування певних крайніх рамок "компромісів" на майбутнє з боку США. Але росіяне вже зараз використають ситуацію для своєї ІПСО, додавши інтенсивності терористичного тиску через удари по інфраструктурі й масові вбивства людей. Ну і розгон теми: "це Америка спеціально зробила корупційний скандал під такий план капітуляції України, щоб тиснути на Володимира Зеленського", звучить, як мінімум, сумнівно, якщо згадати, коли саме починалися закулісні процеси навколо рослідування НАБУ. А нам треба повертати знову до реалій практику "нічого про Україну без України" і також все-таки серйозно попрацювати над своїм реалістичним планом виходу з широкомасштабноі війни, координуючи позиції з європейськими партнерами, США, Канадою, Японією, Республікою Корея, Австралією та іншими ключовими країнами, які не припиняють ресурсну (зброя, фінанси) підтримку України.

Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим

Підписатись

.