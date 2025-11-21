13:49  21 листопада
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
09:20  21 листопада
У Києві 22-річний молодик маскував продаж наркотиків під торгівлю чохлами для телефонів
09:03  21 листопада
На Одещині перекинувся човен з людьми: двоє загиблих, третього шукають
Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
21 листопада 2025, 07:34

Чому паніка навколо "плану капітуляції" необґрунтована

21 листопада 2025, 07:34
Читайте также на русском языке
Якби це був остаточний "план Трампа", то він доручив би поставити до відома хоча б залучених до цієї справи конгресменів та ключові європейські столиці (чого очевидно не зроблено). В США просто нарешті конкрентніше розподілили ролі й кроки
Фото: з відкритих джерел
Тому не панікуйте. Поки що – це "план Дмітрієва– Віткоффа", що не має шансів зараз на реалізацію.

Це – дійсно початок вибудовування певних крайніх рамок "компромісів" на майбутнє з боку США. Але росіяне вже зараз використають ситуацію для своєї ІПСО, додавши інтенсивності терористичного тиску через удари по інфраструктурі й масові вбивства людей.

Ну і розгон теми: "це Америка спеціально зробила корупційний скандал під такий план капітуляції України, щоб тиснути на Володимира Зеленського", звучить, як мінімум, сумнівно, якщо згадати, коли саме починалися закулісні процеси навколо рослідування НАБУ.

А нам треба повертати знову до реалій практику "нічого про Україну без України" і також все-таки серйозно попрацювати над своїм реалістичним планом виходу з широкомасштабноі війни, координуючи позиції з європейськими партнерами, США, Канадою, Японією, Республікою Корея, Австралією та іншими ключовими країнами, які не припиняють ресурсну (зброя, фінанси) підтримку України.

війна Україна США мирний план мирний план Трампа Дональд Трамп завершення війни
 
