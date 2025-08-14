07:35  14 августа
Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
14 августа 2025, 07:48

Обмен территориями: опасная риторика

14 августа 2025, 07:48
Читайте також українською мовою
Медиа и политические комментаторы (даже не хочу здесь упоминать политиков) очень легко используют разные дефиниции...
Фото: armyinform
Опять то же самое. Какие вопросы обмена или уступки по территориям???!!! Такие дефиниции не могут использоваться в XXI веке! Нельзя сделать уступки территорий, нельзя обменять одну территорию СУВЕРЕННОЙ СТРАНЫ, даже оккупированную, на другую территорию СУВЕРЕННОЙ СТРАНЫ!

Речь может идти о некоторой корреляции линии демаркации межгосударственной границы. Речь может идти о взаимном отводе войск во время войны (это уже прямая ответственность президента Украины, Верховного главнокомандующего ВСУ).

Но никоим образом НЕ МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ об уступках территорий, обмене территорий (это – фактически тоже самое с точки зрения Конституции и законов Украины).

Если имеется действительно в виду российский нарратив о закреплении за ними территорий в виде административно-территориальных единиц Украины, то очень досадно, что именно этот нарратив рассматривается. Надеюсь, что нет.

Определитесь с дефинициями! Это – важно!! Срочно!!!

война обмен территория переговоры обмен территориями уступки
 
