Медиа и политические комментаторы (даже не хочу здесь упоминать политиков) очень легко используют разные дефиниции...

Фото: armyinform

Опять то же самое. Какие вопросы обмена или уступки по территориям???!!! Такие дефиниции не могут использоваться в XXI веке! Нельзя сделать уступки территорий, нельзя обменять одну территорию СУВЕРЕННОЙ СТРАНЫ, даже оккупированную, на другую территорию СУВЕРЕННОЙ СТРАНЫ!

Речь может идти о некоторой корреляции линии демаркации межгосударственной границы. Речь может идти о взаимном отводе войск во время войны (это уже прямая ответственность президента Украины, Верховного главнокомандующего ВСУ).

Но никоим образом НЕ МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ об уступках территорий, обмене территорий (это – фактически тоже самое с точки зрения Конституции и законов Украины).

Если имеется действительно в виду российский нарратив о закреплении за ними территорий в виде административно-территориальных единиц Украины, то очень досадно, что именно этот нарратив рассматривается. Надеюсь, что нет.

Определитесь с дефинициями! Это – важно!! Срочно!!!