Обмен территориями: опасная риторика
Опять то же самое. Какие вопросы обмена или уступки по территориям???!!! Такие дефиниции не могут использоваться в XXI веке! Нельзя сделать уступки территорий, нельзя обменять одну территорию СУВЕРЕННОЙ СТРАНЫ, даже оккупированную, на другую территорию СУВЕРЕННОЙ СТРАНЫ!
Речь может идти о некоторой корреляции линии демаркации межгосударственной границы. Речь может идти о взаимном отводе войск во время войны (это уже прямая ответственность президента Украины, Верховного главнокомандующего ВСУ).
Но никоим образом НЕ МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ об уступках территорий, обмене территорий (это – фактически тоже самое с точки зрения Конституции и законов Украины).
Если имеется действительно в виду российский нарратив о закреплении за ними территорий в виде административно-территориальных единиц Украины, то очень досадно, что именно этот нарратив рассматривается. Надеюсь, что нет.
Определитесь с дефинициями! Это – важно!! Срочно!!!