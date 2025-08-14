07:35  14 серпня
На Рівненщині брат убив брата під час сварки — справу передали до суду
01:50  14 серпня
У Харкові відкриють унікальну фотовиставку про появу науки
03:50  14 серпня
В Україні дорожчає мед: скільки доведеться платити за літр
Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
14 серпня 2025, 07:48

Обмін територіями: небезпечна риторика

14 серпня 2025, 07:48
Медіа та політичні коментатори (навіть не хочу тут згадувати політиків) дуже легко використовують різні дефініції...
Медіа та політичні коментатори (навіть не хочу тут згадувати політиків) дуже легко використовують різні дефініції...
Фото: armyinform
Знов те ж саме. Які питання обміну чи поступки територіями???!!! Такі дефініції не можуть використовуватися в XXI столітті! Не можна зробити поступки територій, не можна обміняти одну територію СУВЕРЕННОЇ КРАЇНИ, навіть окуповану, на іншу територію СУВЕРЕННОЇ КРАЇНИ!

Мова може йти про деяку кореляцію лінії демаркації міждержавного кордону. Мова може йти про взаємне відведення військ під час війни (це вже пряма відповідальність президента України, Верховного головнокомандувача ЗСУ).

Але жодним чином НЕ МОЖЕ ЙТИ МОВА про поступки територій, обмін територій (це – фактично теж саме з точки зору Конституції та законів України).

Якщо мається дійсно на увазі російський наратив про закріплення за ними територій у вигляд адміністративно-територіальних одиниць України, то дуже прикро, що саме цей наратив розглядається. Сподіваюся, що ні.

Визначіться з дефініціями! Це – важливо!! Терміново!!!

війна обмін територія перемовини обмін територіями поступки
 
13 серпня 2025
07 серпня 2025
