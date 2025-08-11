07:36  11 августа
В Киевской области собака напала на 9-летнего мальчика: полиция открыла дело
07:14  11 августа
Смертельное ДТП в Хмельницкой области: погибли пять человек
07:49  11 августа
На Запорожском направлении погиб известный художник Давид Чичкан
Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
11 августа 2025, 10:43

Встреча на Аляске: почему формат Зеленский-Трамп-Путин невыгоден Украине

11 августа 2025, 10:43
Здесь "вбросили" в медиа для тестирования еще одну идею. Вроде бы Владимир Зеленский может поехать на Аляску и, если сложатся условия – присоединиться к российско-американской встрече…
Фото: aa.com.tr
Конечно, я надеюсь, что никто из Украины туда ехать не собирается.

Во-первых, это была бы помощь по ошибочному решению Дональда Трампа избрать местом проведения встречи США, которая выводит из международной изоляции и легализует российского военного преступника.

Кстати, это может быть единственным результатом российско-американской встречи, кроме загадочных мотивов и тем, о которых публично никто не расскажет.

Во-вторых, садиться за стол, где уже пообедали двое, как-то не комильфо.

В-третьих, и главное – такой подход к руководству Украины – быть "на подтанцовке" и "на подхвате" абсолютно не соответствует тому уровню субъектности страны, который завоевали для дипломатии огромную цену Силы обороны Украины.

И вообще, встреча в формате Зеленский-Трамп-Путин несет много рисков. Могут разыграть в четыре руки...

Дональд Трамп, очевидно, играет роль посредника не отстраненного (как это было на переговорах в Саудовской Аравии), или активного наблюдателя (как это было в Турции), а очень включенного в процесс переговоров посредника (есть и такая функция в дипломатическом праве и такие примеры в истории международных отношений), но вряд ли равноудаленного.

Украине нужно сейчас не подыгрывать в имитации переговоров о мире (такого результата даже и не ожидается), а провести ДВУСТОРОННИЕ встречи с лидерами партнерских стран, в частности, тех же США, Германии, Великобритании, Франции и, в конце концов, МНОГОСТОРОННИЙ САММИТ, где все будут за столом с скоординированной, четкой и сильной переговорной позицией и не оставят Украину наедине.

война Украина США Россия переговоры Аляска встреча на Аляске встреча Трампа и Путина
 
08 августа 2025
07 августа 2025
