Россияне перехватили переговорную инициативу

Фото: armyinform

Меня интересует один из ключевых моментов: все ли понимают, что обсуждение безусловного полного прекращения огня вдруг превратилось в очень, очень условное. С кучей российских требований, которые поспешили запустить в дипломатическое обсуждение и слить основные из них, как тест для широких кругов украинской общественности.

Это все – НЕ О МИРЕ.

Это – о временном прекращении боевых действий (не понятно даже полное ли) с очень конкретными условиями, в частности территориальных уступок! Россияне, при содействии американцев перехватили инициативу и это нужно как можно скорее исправлять.