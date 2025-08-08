Росіяни перехопили переговорну ініціативу

Фото: armyinform

Мене цікавить один з ключових моментів: чи всі розуміють, що обговорення безумовного повного припинення вогню раптом перетворилося в дуже, дуже умовне. З купою російських вимог, які поспішили запустити в дипломатичне обговорення і "злити" основні з них, як тест для широких кіл української громадськості.

Це все – НЕ ПРО МИР.

Це – про тимчасове припинення бойових дій (не зрозуміло навіть чи повне) з дуже конкретними умовами, зокрема територіальних поступок! Росіяне, за сприяння американців перехопили ініціативу і це треба якомога швидше виправляти.