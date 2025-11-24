28 пунктов Дмитриева-Виткофа. Или при чем здесь логика Трампа и наши выборы

Трамп в третий раз пробует предложить почти то же самое (впервые Овальный кабинет, вторично – Аляска). Давайте попробуем понять логику Трампа и что мы, возможно, делаем не так, что ходим по кругу. Трамп считает, что остановка войны невозможна без оккупации Донбасса Россией. Это базовая отправная точка. Трамп хочет на этом соглашении заработать деньги для США. И россияне ему продают эту опцию. Дмитриев – это экономичный бэк офис, который упаковывает предложения в бизнес вещи. Мы же пошли куда хуже, подписав соглашение о минералах. Все, что можно с нас взять без обязательств, уже взято. Наконец, представить себе экономический бэкофис в наших широтах невозможно. Причина – тебя сразу обвинят в коррупции. Трамп не хочет в настоящем соглашении принимать какие-либо обязательства. Трампу важно заморозить войну до начала крупных переговоров с Китаем, тем самым привязав Европу к себе и не дав ЕС возможность к люфту. Мы должны всегда иметь в виду личностный фактор Трампа, искренне желающий закончить эту войну. Как это будет – для него вопрос вторичный. Мы, не исключено, имеем дело с эсхатологическими мотивами, а с ними нужно работать в отдельности. Трампу нужно перебивать тему Эпштейна победами на внешнем фронте. Я не открываю здесь Америку, я всего-навсего констатирую факты, которые у нас почему-то игнорируются большинством дипломатов и экспертов. Сейчас также следует обратить внимание на то, что Белый дом провел работу над ошибками и решил подстраховаться. Напомним, после Анкориджа против такого соглашения выступила вся американская пресса. Сейчас Трамп идет хитрее и на данный момент имеем следующие вещи: Линдси Грэм заявляет о большом прогрессе в антироссийском законодательстве; Лукойл, даже продав активы, не сможет завести деньги в Россию; Пока есть определенный спад в нефтяной торговле Индии и Китая (он временный, но…) Переговоры Швейцарии и возможные предстоящие переговоры с Россией – это уже глобальные изменения сами по себе. Другими словами, чудес в виде "бунта американских медиа", который мы увидели после встречи на Аляске, больше не будет. Также следует напомнить: все это происходит на фоне глобального коррупционного скандала в Украине и накануне того момента, когда у Украины закончатся деньги, а ЕС пока не готов дать нам 70 млрд в 2026 году. И не забывайте: коррупционный скандал никуда в ближайшие месяцы не исчезнет. Он перейдет в менее горячую фазу, но иногда бензин в огонь будет подливаться. Отдельно хотел бы обратить внимание на несколько моментов, которые у нас почему-то просто упускаются по умолчанию. Без ЕС эти переговоры невозможны, поскольку у ЕС есть контрольный пакет в санкциях. А ЕС будет выступать за продолжение войны пока не получит гарантии безопасности для себя. Это базовая позиция ЕС и все последующие переговоры европейцев так или иначе будут крутиться вокруг этого. Выборы в США состоятся в ноябре 2026 года, а логика выборов предполагает, что Трампу нужен результат в марте-мае. 28 пунктов Дмитриева-Уиткофа не ультиматум, как это показалось в начале, а первый предметный документ, который пойдет в свалку, но на его основе будут строиться уже более предметные договоры, а часть из этих 28 пунктов после доработки там останется. В мире кроме нас и Балтийских стран никто не желает развала России. Чудес не будет и Россия в ближайшее время не развалится, а Китай не захватит Сибирь. Также важно понять: цель Путина не только территории. Его мега цель, чтобы его признали третьим полюсом мира. Это невозможно, по-моему, но когда мы читаем рюпункт о возвращении России в Большую восьмерку, это то, без чего сверхсложно представить будущий договор. Украинское общество (как минимум активная часть) не поддерживает и не будет поддерживать ни одного договора. У нас сложился консенсус, который можно свести к формуле: политики (Зеленский) должны сами что-то подписать, а мы (активная часть общества) потом будем их (его) жестко критиковать. Ну а власть в ответ подготовит своих экспертов, которые будут вести контрвойну. У нас сейчас есть определенное негласное табу на обсуждение по существу. Мы живем в нашей любимой логике "все или ничего", умноженной на логику выборов, в которой живут украинские элиты. В то же время власти (оппозиция также, между прочим) даже мысленно не должны провести закрытые дискуссии по этим 28 пунктам, чтобы выработать, как красные линии, так и понимание того, как дальше вести дискуссию. Повторюсь, часть из этих 28 пунктов останется в договоре, который Украина будет рано или поздно подписывать.

