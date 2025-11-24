28 пунктов Дмитриева-Виткофа. Или при чем здесь логика Трампа и наши выборы
Трамп в третий раз пробует предложить почти то же самое (впервые Овальный кабинет, вторично – Аляска). Давайте попробуем понять логику Трампа и что мы, возможно, делаем не так, что ходим по кругу.
- Трамп считает, что остановка войны невозможна без оккупации Донбасса Россией. Это базовая отправная точка.
- Трамп хочет на этом соглашении заработать деньги для США. И россияне ему продают эту опцию. Дмитриев – это экономичный бэк офис, который упаковывает предложения в бизнес вещи. Мы же пошли куда хуже, подписав соглашение о минералах. Все, что можно с нас взять без обязательств, уже взято. Наконец, представить себе экономический бэкофис в наших широтах невозможно. Причина – тебя сразу обвинят в коррупции.
- Трамп не хочет в настоящем соглашении принимать какие-либо обязательства.
- Трампу важно заморозить войну до начала крупных переговоров с Китаем, тем самым привязав Европу к себе и не дав ЕС возможность к люфту.
- Мы должны всегда иметь в виду личностный фактор Трампа, искренне желающий закончить эту войну. Как это будет – для него вопрос вторичный. Мы, не исключено, имеем дело с эсхатологическими мотивами, а с ними нужно работать в отдельности.
- Трампу нужно перебивать тему Эпштейна победами на внешнем фронте.
Я не открываю здесь Америку, я всего-навсего констатирую факты, которые у нас почему-то игнорируются большинством дипломатов и экспертов.
Сейчас также следует обратить внимание на то, что Белый дом провел работу над ошибками и решил подстраховаться. Напомним, после Анкориджа против такого соглашения выступила вся американская пресса. Сейчас Трамп идет хитрее и на данный момент имеем следующие вещи:
- Линдси Грэм заявляет о большом прогрессе в антироссийском законодательстве;
- Лукойл, даже продав активы, не сможет завести деньги в Россию;
- Пока есть определенный спад в нефтяной торговле Индии и Китая (он временный, но…)
- Переговоры Швейцарии и возможные предстоящие переговоры с Россией – это уже глобальные изменения сами по себе.
Другими словами, чудес в виде "бунта американских медиа", который мы увидели после встречи на Аляске, больше не будет.
Также следует напомнить: все это происходит на фоне глобального коррупционного скандала в Украине и накануне того момента, когда у Украины закончатся деньги, а ЕС пока не готов дать нам 70 млрд в 2026 году. И не забывайте: коррупционный скандал никуда в ближайшие месяцы не исчезнет. Он перейдет в менее горячую фазу, но иногда бензин в огонь будет подливаться.
Отдельно хотел бы обратить внимание на несколько моментов, которые у нас почему-то просто упускаются по умолчанию.
- Без ЕС эти переговоры невозможны, поскольку у ЕС есть контрольный пакет в санкциях. А ЕС будет выступать за продолжение войны пока не получит гарантии безопасности для себя. Это базовая позиция ЕС и все последующие переговоры европейцев так или иначе будут крутиться вокруг этого.
- Выборы в США состоятся в ноябре 2026 года, а логика выборов предполагает, что Трампу нужен результат в марте-мае. 28 пунктов Дмитриева-Уиткофа не ультиматум, как это показалось в начале, а первый предметный документ, который пойдет в свалку, но на его основе будут строиться уже более предметные договоры, а часть из этих 28 пунктов после доработки там останется.
- В мире кроме нас и Балтийских стран никто не желает развала России. Чудес не будет и Россия в ближайшее время не развалится, а Китай не захватит Сибирь. Также важно понять: цель Путина не только территории. Его мега цель, чтобы его признали третьим полюсом мира. Это невозможно, по-моему, но когда мы читаем рюпункт о возвращении России в Большую восьмерку, это то, без чего сверхсложно представить будущий договор.
- Украинское общество (как минимум активная часть) не поддерживает и не будет поддерживать ни одного договора. У нас сложился консенсус, который можно свести к формуле: политики (Зеленский) должны сами что-то подписать, а мы (активная часть общества) потом будем их (его) жестко критиковать. Ну а власть в ответ подготовит своих экспертов, которые будут вести контрвойну. У нас сейчас есть определенное негласное табу на обсуждение по существу. Мы живем в нашей любимой логике "все или ничего", умноженной на логику выборов, в которой живут украинские элиты.
- В то же время власти (оппозиция также, между прочим) даже мысленно не должны провести закрытые дискуссии по этим 28 пунктам, чтобы выработать, как красные линии, так и понимание того, как дальше вести дискуссию. Повторюсь, часть из этих 28 пунктов останется в договоре, который Украина будет рано или поздно подписывать.