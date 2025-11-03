08:38  03 листопада
У Дніпрі під час атаки містяни не змогли потрапити до метро
08:16  03 листопада
Смертельна ДТП на Прикарпатті: Вища рада правосуддя погодила арешт судді
08:11  03 листопада
На Кіровоградщині з річки дістали тіло загиблої жінки
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко політичний аналітик, медіаменеджер info@regionews.ua
03 листопада 2025, 11:16

Укрзалізниця і майбутні війни популістів-патерналістів

03 листопада 2025, 11:16
Читайте также на русском языке
3 тис. км – це приблизно 6 поїздок Київ-Львів. Ціна білета (купе) приблизно 500 грн (трохи завищив). Іншими словами, одна людина теоретично може використати в районі 3000 грн на квитки. Я так прикидую, скористається в районі 2 млн людей. Тобто держава має закласти в бюджет 6 млрд грн
3 тис. км – це приблизно 6 поїздок Київ-Львів. Ціна білета (купе) приблизно 500 грн (трохи завищив). Іншими словами, одна людина теоретично може використати в районі 3000 грн на квитки. Я так прикидую, скористається в районі 2 млн людей. Тобто держава має закласти в бюджет 6 млрд грн
Фото: Укрзалізниця
Читайте также
на русском языке

Хто цільова аудиторія? Розказано по всіх вікових групах.

Електоральний плюс? Не виражений явно, хоча фоново точно не викликатиме масового роздратування. Є правда одне "але". Щоб не було роздратування, УЗ повинно тримати тарифи для вантажних перевезень, а в разі підвищення цих тарифів, треба, щоб ніхто не провів серйозну піар-кампанію про подорожчання всього заради безкоштовних 3000 км. Тут багато "але", і на це відразу треба звернути увагу.

Тому стенання в ФБ є всього лише реакцією бульбашки, а не незадоволенням широких мас. Зеленський, схоже, пробує будувати прообраз соціальної держави, яка роздає всім потрошку. Поки це не оформлено в комунікаційну стратегію (чому, я до кінця не розумію). Але це точно вже виглядає як така собі спроба побудови стратегії.

Правда варто звернути увагу на ще один момент. Потенційна аудиторія ніколи не буде задоволена. Такі подачки треба робити постійно, і їх припинення буде сприйматись, як "присвоїв наші гроші".

І наостанок.. Ми щойно почали вилазити з популістичного патерналізму, але схоже, новий виборчий цикл в якому, на жаль, ми вже живемо, буде перш за все, війною популістів-патерналістів. Вийти з цього тренду, як на мене, буде майже неможливо.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Укрзализныця популізм квитки поїздка поїзд
 
Підписуйтесь на RegioNews
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Писав дочці в РФ: на Харківщині чоловік "зливав" дані українських військових
03 листопада 2025, 11:45
Росіяни обстріляли Берислав: зафіксовані п’ять "прильотів"
03 листопада 2025, 11:33
За час війни в Україні загинули 116 журналістів, 26 – у полоні РФ
03 листопада 2025, 11:24
У Кривому Розі судили чоловіка, який допомагав влаштувати теракт
03 листопада 2025, 11:05
ДБР передало до суду справу проти нардепа за держзраду та шахрайство
03 листопада 2025, 10:56
Смертельна ДТП на Київщині: загинули водій та пасажир мотоцикла
03 листопада 2025, 10:52
На кордоні з Польщею запрацювала нова біометрична система: можливі черги
03 листопада 2025, 10:43
Аналітики фіксують просування окупантів на Запоріжжі та Донеччині
03 листопада 2025, 10:34
Нічна атака на Миколаїв: рятувальники показали, як гасили масштабну пожежу
03 листопада 2025, 10:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Пекар
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »