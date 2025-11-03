Укрзалізниця і майбутні війни популістів-патерналістів

3 тис. км – це приблизно 6 поїздок Київ-Львів. Ціна білета (купе) приблизно 500 грн (трохи завищив). Іншими словами, одна людина теоретично може використати в районі 3000 грн на квитки. Я так прикидую, скористається в районі 2 млн людей. Тобто держава має закласти в бюджет 6 млрд грн

3 тис. км – це приблизно 6 поїздок Київ-Львів. Ціна білета (купе) приблизно 500 грн (трохи завищив). Іншими словами, одна людина теоретично може використати в районі 3000 грн на квитки. Я так прикидую, скористається в районі 2 млн людей. Тобто держава має закласти в бюджет 6 млрд грн

Фото: Укрзалізниця

Хто цільова аудиторія? Розказано по всіх вікових групах. Електоральний плюс? Не виражений явно, хоча фоново точно не викликатиме масового роздратування. Є правда одне "але". Щоб не було роздратування, УЗ повинно тримати тарифи для вантажних перевезень, а в разі підвищення цих тарифів, треба, щоб ніхто не провів серйозну піар-кампанію про подорожчання всього заради безкоштовних 3000 км. Тут багато "але", і на це відразу треба звернути увагу. Тому стенання в ФБ є всього лише реакцією бульбашки, а не незадоволенням широких мас. Зеленський, схоже, пробує будувати прообраз соціальної держави, яка роздає всім потрошку. Поки це не оформлено в комунікаційну стратегію (чому, я до кінця не розумію). Але це точно вже виглядає як така собі спроба побудови стратегії. Правда варто звернути увагу на ще один момент. Потенційна аудиторія ніколи не буде задоволена. Такі подачки треба робити постійно, і їх припинення буде сприйматись, як "присвоїв наші гроші". І наостанок.. Ми щойно почали вилазити з популістичного патерналізму, але схоже, новий виборчий цикл в якому, на жаль, ми вже живемо, буде перш за все, війною популістів-патерналістів. Вийти з цього тренду, як на мене, буде майже неможливо.

Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим

Підписатись

.