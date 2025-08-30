Переговоры в Китае: что нужно понимать

Завтра, 31 августа, стартуют переговоры Путин-Си. Но им предшествовал ряд важных заявлений

Фото: Reuters/Sputnik/Sergei Guneev/Pool

В течение суток имеем как минимум два таких заявления. Министр иностранных дел Турции заявил, что Россия согласилась отказаться от территориальных претензий на четыре области и требует отдать ей всю Донецку.

Параллельно заместитель Лаврова Рябков дал ряд заявлений о том, что нельзя допустить пересмотр договоренностей, достигнутых на Аляске и, параллельно, в срыве этих договоренностей обвинил Европу. Правда, о сути этих договоренностей ничего не сказал.

Почему это важно?

1. Заявление турецкого министра произошло после встречи с американской делегацией и, похоже, он озвучил то, что не с руки было озвучивать американцам.

2. Заявление Рябкова важно россиянам именно перед визитом Путина в Китай. Это заявление – часть попыток РФ показать свою субъектность (Россия вроде бы на равных говорит с США, а им мешают какие-то европейцы).

3. Я остаюсь при мысли, что игра Путина – попытаться предложить Китаю и США посредничество в их будущих переговорах, хотя мне кажется – это миф, потому что Россия не нужна ни первым, ни вторым для переговоров. Но Россия будет играть в эту игру до конца – другого пути у Путина просто нет.

4. Что касается Украины, то здесь, похоже, Россия выдвинула предложение отдать ей Донбасс и снять большинство санкций в обмен на доступ США к ресурсам РФ. Плюс можно обсудить уменьшение ядерного потенциала и продать миру, как изменение имиджа России.

В Кремле прекрасно понимают – без соглашения с США Москва скатывается в политический вассалитет Китая (пока они только технологически зависимы). Но одновременно с этим пониманием, Путин продолжает мыслить как лидер супердержавы, которая никогда не идет на более широкие уступки. Но если говорить шире – от всего этого блефа зависит будущее России на ближайшие 20-30 лет.

5. Главным сдерживающим фактором в этом всем блефе, кроме нас, является Европа. И у Европы пока нет ответа на два базовых вопроса: безопасность и где она в этой схеме экономически. Без ответа на эти вопросы позиция ЕС, думаю, не будет меняться.

6. Китай явно не заинтересован в том, чтобы эта игра увенчалась успехом. Поэтому, в Пекине, Путин сможет получить только один ответ: некоторое время в торговых отношениях между Москвой и Пекином ничего не изменится. Но статуса посредника в переговорах США Китай Путин не получит.

7. Война продолжится. Быстрых решений не будет.