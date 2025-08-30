10:37  30 августа
Смертельный пожар на Полтавщине: в доме обнаружили тело мужчины
02:00  30 августа
Какие купюры в Украине подделывают чаще всего: как защищают банкноты
15:45  29 августа
Лето в Украине завершится жарой до +33 градусов
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
30 августа 2025, 11:36

Переговоры в Китае: что нужно понимать

30 августа 2025, 11:36
Читайте також українською мовою
Завтра, 31 августа, стартуют переговоры Путин-Си. Но им предшествовал ряд важных заявлений
Завтра, 31 августа, стартуют переговоры Путин-Си. Но им предшествовал ряд важных заявлений
Фото: Reuters/Sputnik/Sergei Guneev/Pool
Читайте також
українською мовою

В течение суток имеем как минимум два таких заявления. Министр иностранных дел Турции заявил, что Россия согласилась отказаться от территориальных претензий на четыре области и требует отдать ей всю Донецку.

Параллельно заместитель Лаврова Рябков дал ряд заявлений о том, что нельзя допустить пересмотр договоренностей, достигнутых на Аляске и, параллельно, в срыве этих договоренностей обвинил Европу. Правда, о сути этих договоренностей ничего не сказал.

Почему это важно?

1. Заявление турецкого министра произошло после встречи с американской делегацией и, похоже, он озвучил то, что не с руки было озвучивать американцам.

2. Заявление Рябкова важно россиянам именно перед визитом Путина в Китай. Это заявление – часть попыток РФ показать свою субъектность (Россия вроде бы на равных говорит с США, а им мешают какие-то европейцы).

3. Я остаюсь при мысли, что игра Путина – попытаться предложить Китаю и США посредничество в их будущих переговорах, хотя мне кажется – это миф, потому что Россия не нужна ни первым, ни вторым для переговоров. Но Россия будет играть в эту игру до конца – другого пути у Путина просто нет.

4. Что касается Украины, то здесь, похоже, Россия выдвинула предложение отдать ей Донбасс и снять большинство санкций в обмен на доступ США к ресурсам РФ. Плюс можно обсудить уменьшение ядерного потенциала и продать миру, как изменение имиджа России.

В Кремле прекрасно понимают – без соглашения с США Москва скатывается в политический вассалитет Китая (пока они только технологически зависимы). Но одновременно с этим пониманием, Путин продолжает мыслить как лидер супердержавы, которая никогда не идет на более широкие уступки. Но если говорить шире – от всего этого блефа зависит будущее России на ближайшие 20-30 лет.

5. Главным сдерживающим фактором в этом всем блефе, кроме нас, является Европа. И у Европы пока нет ответа на два базовых вопроса: безопасность и где она в этой схеме экономически. Без ответа на эти вопросы позиция ЕС, думаю, не будет меняться.

6. Китай явно не заинтересован в том, чтобы эта игра увенчалась успехом. Поэтому, в Пекине, Путин сможет получить только один ответ: некоторое время в торговых отношениях между Москвой и Пекином ничего не изменится. Но статуса посредника в переговорах США Китай Путин не получит.

7. Война продолжится. Быстрых решений не будет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Китай Россия санкции Украина война Донецкая область территория уступки
 
Подписывайтесь на RegioNews
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Массированная атака по Запорожью: уже 28 пострадавших
30 августа 2025, 11:51
Силы обороны Украины поразили два нефтеперерабатывающих завода в РФ
30 августа 2025, 11:12
Смертельный пожар на Полтавщине: в доме обнаружили тело мужчины
30 августа 2025, 10:37
Более 500 дронов и десятки ракет: как ПВО отразила массированную атаку РФ
30 августа 2025, 10:15
Ночной удар по Днепропетровщине: разрушена инфраструктура, вспыхнули масштабные пожары
30 августа 2025, 09:39
Последствия удара по Запорожью: есть погибший, среди десятков пострадавших – трое детей
30 августа 2025, 09:11
Массированная атака РФ: взрывы раздавались по всей Украине
30 августа 2025, 08:41
Какие купюры в Украине подделывают чаще всего: как защищают банкноты
30 августа 2025, 02:00
Ваучеры на обучение: какие профессии выбирают украинцы
30 августа 2025, 01:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »