08:53  18 августа
В Киеве взорвался камуфлированный автомобиль: водитель получил ранения
07:50  18 августа
На Кировоградщине мама случайно сбила свою 15-летнюю дочь: ребенок погиб
08:48  18 августа
Закарпатец из-за контрабанды сигарет в Румынию потерял автобус за 5 млн грн
Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
18 августа 2025, 07:15

В преддверии переговоров Зеленский-Трамп: логика США, страхи России и тишина Европы

18 августа 2025, 07:15
Трамп живет в логике трансарктического морского пути (но пока это миф) и считает, что сможет прервать долю в северном морском пути (ПМШ). Путин готов ему в этом подыграть
Трамп живет в логике трансарктического морского пути (но пока это миф) и считает, что сможет прервать долю в северном морском пути (ПМШ). Путин готов ему в этом подыграть
Фото: ОП
Путин, пригласив Си в гаранты соглашения по Украине, де-факто говорит, что Россия не может один на один бороться с США (в конце концов, как с Китаем. Поэтому вынуждена играть в двойную игру между Китаем и США. Ее главный козырь – география, потому что именно у нее 100% ПМШ.

Россия де-факто признала, что она не может даже теоретически быть полюсом мира. Быть наедине с Китаем Путин боится. Стать "другом" США боится из-за внутренней политики. Он хочет балансировать. Срыв соглашения с Трампом означает полную скатку в политическую зависимость от Пекина.

Китай устраивает предложение быть гарантом, но оно точно не по душе Трампу. И я не уверен, что нечто подобное говорилось на встрече Путин-Трампа.

Европа хочет, чтобы нынешний статус-кво оставался неизменным. Но это невозможно. Баланс, образованный после овального кабинета, как максимум, можно восстановить на пару месяцев. Но это не создает предпосылки для результативных переговоров в понятной перспективе.

Украина мыслит категорией выборов. Обратите внимание, как аккуратно комментируют украинские политики эту ситуацию, если вообще комментируют. Это в свою очередь порождает другую проблему: отсутствие диалога внутри порождает отсутствие монолитной позиции украинского политикума на внешнем поле.

В мире не существует силы, которая хотела бы развала России сейчас. Мы мыслим только этой мифической сегодня категорией. И эта оптика очевидно деформирует наши представления о настоящем и будущем.

Главная наша проблема – у нас нет ответа на вопрос, а что делать, если Трамп не даст разрешение на продажу оружия в случае провала переговоров.

Исходя из вышеизложенного, нам следовало бы понять наконец одну простую вещь: мы должны иметь свое лобби в Вашингтоне. Об этом говорится уже неизвестно сколько лет. Но ничего не делается. В конце концов у нас даже затормозился процесс назначения посла.

Пресса в США сейчас явно настроена против этого соглашения и именно поэтому Трампу нужен блиц-льд. Политикум в Штатах, между прочим, в основном молчит. Однако, как бы это ни странно ни звучало, но до понедельника еще достаточно много времени.

переговоры США РФ Украина Дональд Трамп Владимир Зеленский
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
На Львовщине столкнулись комбивен и грузовик: погибла 24-летняя девушка
18 августа 2025, 11:32
Украинцев предупреждают о начале миграции летучих мышей: что делать, если животные попали в жилище
18 августа 2025, 11:25
В ОВА показали последствия удара по Запорожью: горели магазины и остановка, повреждены дома
18 августа 2025, 11:15
В Харькове объявлен День траура по жертвам вражеского обстрела
18 августа 2025, 11:14
Итоги и последствия встречи на Аляске: борьба за влияние на Трампа продолжается
18 августа 2025, 10:57
Во Львове двое восьмилетних детей подожгли двери гимназии: родителей оштрафовали
18 августа 2025, 10:52
Сбывали кокаин в Киеве и Одессе во время комендантского часа: задержана банда наркодельцов
18 августа 2025, 10:38
Два человека пострадали в ДТП в Ровенской области
18 августа 2025, 10:24
Россия атаковала Украину 4 баллистическими ракетами и 140 беспилотниками: ПВО обезвредила 88 дронов
18 августа 2025, 10:17
На Волыни в результате ДТП погиб мотоциклист
18 августа 2025, 10:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
