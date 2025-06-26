Саммит НАТО. Почему мирные переговоры не начнутся раньше конца года

1. После войны в Иране на сцену вернулся «предвыборный» Трамп – страшный и непредсказуемый

1. После войны в Иране на сцену вернулся «предвыборный» Трамп – страшный и непредсказуемый

иллюстративное фото: из открытых источников

Саммит стал бенефисом одного "актера", только что победившего в двух войнах. И все участники (зрители) приняли решение, что для благополучия Европы нужно предложить ему его триумф. Шоу удалось. И вызвало иллюзию возвращения к нормальности

2. После завершения боевых действий в Иране и стабилизации Ближнего Востока, Америка вернулась к переговорам с ЕС, где Украина является частью этих же переговоров. О чем эти переговоры? О пошлинах, безопасности (ядерный зонтик, американские базы, 5 статья и усмирение России) и война в Украине.

3. Игра Трампа достаточно ясна. Он хочет выровнять торговый баланс с ЕС, прежде всего, за счет покупки американского оружия и строительства высокотехнологичных предприятий из ЕС на территории США.

4. Но за скобками осталось еще два вопроса. Первое из них – пошлины. Есть два подхода: введение высоких пошлин (30% и выше) на европейские товары или обнуление всех пошлин (концепция предложена Маском, между прочим). Макрон попытался поднять этот вопрос, но Трамп не поддержал этот разговор (триумф не предполагает сложных переговоров). Но, если серьезно – пошлины в обмен на безопасность становятся главной темой переговоров ЕС – США на следующие месяцы.

5. Второй вопрос, который даже не обсуждался - предложения Дмитриева, озвученные еще в Эр-Рияде. Если кратко, Россия предлагала США создать торговые дома, которые будут продавать подсанкционные товары в ЕС под российским флагом.

6. Это все важно для нас по одной причине: Россия, как пугало для Европы, нужно американцам для переговоров с ЕС, а потому Вашингтон не собирается пока усиливать давление на Кремль, хотя и не будет ослаблять предыдущие санкции.

7. Переговоры с европейцами, если не произойдет чего-нибудь экстраординарного, завершатся через несколько месяцев (октябрь-ноябрь). И уже после этого Трамп приступит к мирным переговорам по Украине и, очевидно, к переговорам с Китаем. При этом я уверен, что оружие все это время нам будут продавать.

8. Во всей этой истории есть одна большая проблема: как нам не выпасть из переговорного треугольника США – ЕС – Украина. Наши мирные переговоры зависят именно от того, как европейцы будут увязывать таможенный и фактор безопасности с мирными переговорами по Украине.

9. Также следует учесть, что в США не так много инструментов давления на Россию, как это многие считают (закон о 500% пошлины очень мифологизирован и невероятно сложен для выполнения, если вообще его возможно выполнить. Единственная страна которая может реально нажать на РФ – это Китай. Но Китай будет давить на себя после того, как выйдет на себя. завершение переговоров с ЕС.