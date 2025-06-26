05:05  26 червня
На Тернопільщині в Дністрі потонув дідусь, який рятував онука
03:15  26 червня
Блогер Ніколас Карма пояснив, як він зміг купити квартиру
11:14  26 червня
У Києві судитимуть керівництво "Київзеленбуду", яке роками збагачувалося на "відкатах" із бюджету столиці
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко виконавчий директор Українського інституту майбутнього info@regionews.ua
26 червня 2025, 10:43

Саміт НАТО. Чому мирні переговори не почнуться раніше кінця року

26 червня 2025, 10:43
Читайте также на русском языке
1. Після війни в Ірані на сцену повернувся «передвиборчий» Трамп - страшний і непередбачуваний
1. Після війни в Ірані на сцену повернувся «передвиборчий» Трамп - страшний і непередбачуваний
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Саміт став бенефісом одного "актора", який щойно переміг в двох війнах. І всі учасники (глядачі) прийняли рішення, що для благополуччя Європи потрібно запропонувати йому його перший тріумф. Шоу вдалося. І викликало ілюзію повернення до нормальності

2. Після завершення бойових дій в Ірані та стабілізації Близького Сходу, Америка повернулася до переговорів з ЄС, де Україна є частиною цих самих переговорів. Про що ці переговори? Про мита, безпеку (ядерна парасолька, американські бази, 5 стаття і утихомирення Росіі) та війна в Україні.

3. Гра Трампа доволі зрозуміла. Він хоче вирівняти торговий баланс із ЄС, перш за все, за рахунок купівлі американської зброї та будівництва високотехнологічних підприємств з ЄС на території США. В обмін на те, що США не виводитиме свої війська з Європи і гарантуватиме дотримання 5 статті НАТО. Власне, цей саміт, точніше обіцянка тратити 5% ВВП на оборону, став першим кроком до цієї угоди.

4. Але за дужками залишилося ще два питання. Перше з них - мита. Є два підходи: введення високих мит (30% і вище) на європейські товари або ж обнулення всіх мит (концепція запропонована Маском, між іншим). Макрон спробував підняти це питання, але Трамп не підтримав цю розмову (тріумф не передбачає складних переговорів). Але, якщо серйозно - мита в обмін на безпеку стають головною темою переговорів ЄС - США на наступні місяці.

5. Друге питання, яке навіть не обговорювалося - пропозиції Дмітрієва, озвучені ще в Ер-Ріяді. Якщо коротко, Росія пропонувала США створити торгові доми, які продаватимуть підсанкційні товари в ЄС під російським прапором. Це заманлива для США пропозиція, але проти неї категорично виступає Європа. Не виключено, що Трамп спробує також увʼязати цю історію з митами.

6. Це все важливо для нас по одній причині: Росія, як пугало для Європи потрібно американцям для переговорів з ЄС, а тому Вашингтон не збирається поки посилювати тиск на Кремль, хоч і не буде ослабляти попередні санкції.

7. Переговори з європейцями, якщо не станеться чогось екстраординарного завершаться за кілька місяців (жовтень-листопад). І вже після того Трамп приступить до мирних переговорів по Україні і, очевидно до переговорів з Китаєм. При цьому, я впевнений, що зброю весь цей час нам будуть продавати.

8. В усій цій історії є одна велика проблема: як нам не випасти з переговорного трикутника США - ЄС - Україна. Наші мирні переговори залежать саме від того, як європейці будуть увʼязувати митний та безпековий фактори з мирними переговорами по Україні.

9. Також слід врахувати, що в США не так багато інструментів тиску на Росію, як це багато хто вважає (закон про 500% мита дуже міфологізований і неймовірно складний до виконання, якщо взагалі його можливо виконати. Єдина країна яка може реально натиснути на РФ - це Китай. Але Китай буде тиснути тільки тоді, коли вийде на зрозумілі для себе переговори з США. А ці переговори стануть реальністю після завершення переговорів з ЄС.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАТО саміт політика Дональд Трамп
Зустріч Трампа та Зеленського: про що говорили лідери в Гаазі
25 червня 2025, 18:48
Зеленський уперше з'явився у класичному костюмі на саміті НАТО
25 червня 2025, 11:02
"Кожен крок допомоги – це збережені життя": Зеленський зустрівся з лідерами ЄС і НАТО
24 червня 2025, 19:44
Всі новини »
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
Сили ППО знешкодили вночі 24 із 41 БПЛА
26 червня 2025, 11:20
У Києві судитимуть керівництво "Київзеленбуду", яке роками збагачувалося на "відкатах" із бюджету столиці
26 червня 2025, 11:14
Фейкове побачення зі смертельним планом: СБУ затримала агента РФ
26 червня 2025, 10:49
На Закарпатті зловмисники під виглядом доставки хліба перевозили до кордону ухилянтів
26 червня 2025, 10:39
"Резерв+" тимчасово не працює: що кажуть в Міноборони
26 червня 2025, 10:28
Учениця з Дніпра, яка склала НМТ з математики, української мови та історії на 200 балів, розповіла про секрет свого успіху
26 червня 2025, 10:09
СБУ та Нацполіція проводять перевірки в центрі Києва: що потрібно знати
26 червня 2025, 10:07
Росія вбиває мирних жителів Донеччини: 2 загиблих і 14 поранених за добу
26 червня 2025, 09:43
Голова Держфінмоніторингу Пронін не зміг пояснити, за що ввели санкції проти Порошенка
26 червня 2025, 09:33
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »