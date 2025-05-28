Путин играет с огнем: что сломает нерешительность Трампа?

Заявление Трампа о том, что Путин играет с огнем, вызвало много споров на тему «а что же это он имел в виду». Попробую дать свою интерпретацию

Заявление Трампа о том, что Путин играет с огнем, вызвало много споров на тему «а что же это он имел в виду». Попробую дать свою интерпретацию

иллюстративное фото: из открытых источников

1. Как по мне начать нужно с того, что у каждого человека есть главное событие в жизни. Это пик, после которого наступает конец истории. И, как мне кажется, свой пик Трамп преодолел в тот момент, когда стал президентом. Это важный психологический фактор: он пришел на вершину горы, чтобы сделать две вещи: отомстить тем, кто его низверг с этой горы и царствовать. Одним из факторов падения с горы была Украина. Одна из главных причин из-за чего он пострадал (американским правосудием доказано, что незаконно и безосновательно) – это российское вмешательство в выборы США.

Я далек от конспирологических историй о завербованном агенте Трампе. Но психологический фактор "я пострадал из-за Украины и с Путиным, я всегда мог договориться, а они подставили и Путина" очень важен для понимания логики Трампа. В логике Трампа присутствует очень важный для него фактор, что он с Путиным оказался в одной лодке из-за вымышленных вещей, которых не было. Как бы это нам ни было неприятно, но Трамп имеет, по-моему, именно такую логику.

2. С определенного возраста очень тяжело меняться. И изменить парадигму мышления, с которой ты пришел на вершину своей жизни крайне тяжело.

3. Последние четыре месяца Путин живет в логике "не ссориться с Трампом", а дождаться момента, когда можно во всем обвинить Украину. Три дня массированных ракетных атак на Украину вызвали "окрик" Трампа. Сразу после этого Путины сбавил обороты и количество шахедов и ракет уменьшилось (и это при том, что атаки были частью большой психологической атаки на украинцев в контексте летнего наступления).

4. Я не сомневаюсь, что Путин и дальше будет петлять и тянуть время, скармливая Трампу меморандумы о мире. Но при этом он будет делать все, чтобы не ссориться с Трампом окончательно.

5. Что может повлиять на Трамп? Я повторю то, что говорил не раз: внутренняя политика. Избиратель республиканской партии не очень озабочен Украиной (это очень важно для нашего понимания процессов). Но его сильно триггерит, что Трамп так мягкий с Путиным. Я уверен, что Трамп вынужден будет пойти на более жесткие санкции в отношении России именно из-за этого.

Когда это произойдет? Путину крайне важно пропетлять до летних каникул политического Вашингтона. Тогда у него будет почти гарантированный люфт времени до сентября. Но дальше точно петлять не удастся, потому что с осени де-факто начнется предвыборная кампания в США.

И напоследок. США не смогут не продать нам оружие. Поэтому эти страхи явно преувеличены.