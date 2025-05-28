08:25  28 мая
На Буковине работник банка украл сотни тысяч гривен у клиентов
07:10  28 мая
На Черниговщине утонули два человека
06:10  28 мая
Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук-М3" стоимостью $45 млн
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
28 мая 2025, 10:10

Путин играет с огнем: что сломает нерешительность Трампа?

28 мая 2025, 10:10
Читайте також українською мовою
Заявление Трампа о том, что Путин играет с огнем, вызвало много споров на тему «а что же это он имел в виду». Попробую дать свою интерпретацию
Заявление Трампа о том, что Путин играет с огнем, вызвало много споров на тему «а что же это он имел в виду». Попробую дать свою интерпретацию
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

1. Как по мне начать нужно с того, что у каждого человека есть главное событие в жизни. Это пик, после которого наступает конец истории. И, как мне кажется, свой пик Трамп преодолел в тот момент, когда стал президентом. Это важный психологический фактор: он пришел на вершину горы, чтобы сделать две вещи: отомстить тем, кто его низверг с этой горы и царствовать. Одним из факторов падения с горы была Украина. Одна из главных причин из-за чего он пострадал (американским правосудием доказано, что незаконно и безосновательно) – это российское вмешательство в выборы США.

Я далек от конспирологических историй о завербованном агенте Трампе. Но психологический фактор "я пострадал из-за Украины и с Путиным, я всегда мог договориться, а они подставили и Путина" очень важен для понимания логики Трампа. В логике Трампа присутствует очень важный для него фактор, что он с Путиным оказался в одной лодке из-за вымышленных вещей, которых не было. Как бы это нам ни было неприятно, но Трамп имеет, по-моему, именно такую логику.

2. С определенного возраста очень тяжело меняться. И изменить парадигму мышления, с которой ты пришел на вершину своей жизни крайне тяжело.

3. Последние четыре месяца Путин живет в логике "не ссориться с Трампом", а дождаться момента, когда можно во всем обвинить Украину. Три дня массированных ракетных атак на Украину вызвали "окрик" Трампа. Сразу после этого Путины сбавил обороты и количество шахедов и ракет уменьшилось (и это при том, что атаки были частью большой психологической атаки на украинцев в контексте летнего наступления).

4. Я не сомневаюсь, что Путин и дальше будет петлять и тянуть время, скармливая Трампу меморандумы о мире. Но при этом он будет делать все, чтобы не ссориться с Трампом окончательно.

5. Что может повлиять на Трамп? Я повторю то, что говорил не раз: внутренняя политика. Избиратель республиканской партии не очень озабочен Украиной (это очень важно для нашего понимания процессов). Но его сильно триггерит, что Трамп так мягкий с Путиным. Я уверен, что Трамп вынужден будет пойти на более жесткие санкции в отношении России именно из-за этого.

Когда это произойдет? Путину крайне важно пропетлять до летних каникул политического Вашингтона. Тогда у него будет почти гарантированный люфт времени до сентября. Но дальше точно петлять не удастся, потому что с осени де-факто начнется предвыборная кампания в США.

И напоследок. США не смогут не продать нам оружие. Поэтому эти страхи явно преувеличены.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп Украина РФ война политика переговоры обстрелы Путин
Россия атаковала Украину ракетами и ударными БпЛА: как отработала ПВО
28 мая 2025, 09:20
Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук-М3" стоимостью $45 млн
28 мая 2025, 06:10
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
В Ровенской области будут судить злоумышленников, производивших контрафактную водку в промышленных масштабах
28 мая 2025, 11:42
Аналитические центры призывают Кабмин срочно перезагрузить Таможенную службу
28 мая 2025, 11:39
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России по состоянию на 28 мая
28 мая 2025, 11:35
В Киеве будут судить чиновников ГСЧС, закупивших две тысячи планшетов по завышенным ценам
28 мая 2025, 11:33
Ограбил соседа: в Киеве мужчина разбил окно авто и украл более 100 тыс. грн
28 мая 2025, 11:23
В Тернополе водитель Renault сбил на пешеходном переходе 50-летнего мужчину
28 мая 2025, 11:11
В армии есть очевидные проблемы, которые не скроешь: их нужно исправлять и озвучивать
28 мая 2025, 11:05
Покупая детскую кроватку, жительница Тернопольщины потеряла более 150 тыс. грн
28 мая 2025, 10:59
Из-за атаки российских БПЛА на Харьковщине возникли пожары: есть погибший
28 мая 2025, 10:50
Оккупанты ударили по Николаевщине ракетами и дронами: пострадала 7-летняя девочка
28 мая 2025, 10:38
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Геннадий Друзенко
Все блоги »