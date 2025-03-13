В преддверии 30-дневного перемирия

Достоверность того, что Путин пойдет на 30-дневное перемирие, довольно высока. И точно так же, высока вероятность того, что вместе с согласием, он повторит мантру о российской конституции и необходимости «освобождения» Херсона и Запорожья

Достоверность того, что Путин пойдет на 30-дневное перемирие, довольно высока. И точно так же, высока вероятность того, что вместе с согласием, он повторит мантру о российской конституции и необходимости «освобождения» Херсона и Запорожья

фото: bbc.com

Итак, что мы можем понимать и спрогнозировать сейчас?

1. Сейчас в российском обществе четко сформированы примерно от 30 до 35% ура-патриотов, желающих продолжения войны и 60-70% молчаливого большинства, желающих остановки войны (освобождение Курщины будет для них полной победой).

2. Как минимум половина активных ура-патриотов довольно критически настроена против Путина и его режима. Конечно, сейчас у них нет ни субъектности, ни явно выраженного лидера. А их единственная идея – продолжение войны ради будущего величия (чтобы снова не быть униженными). Но в перспективе 7-10 лет (максимальная временная перспектива транзита власти) эта группа не просто не исчезнет, она превратится в весомую политическую группу, которая будет носителем большой обиды (в российских реалиях - пассионарные образы) в любое решение кроме полного уничтожения Украины. Не стоит забывать, что путинизм во многом вырос на похожем ресентименте.

3. Очень важно обратить внимание на то, что окружение Путина, хоть и абсолютно лояльное ему, мыслит в категориях транзита власти. И в вопросе дальнейших мирных переговоров следует из трех составляющих:

- как это повлияет на их материальное состояние сейчас;

- как это может отразиться на их дальнейшем политическом будущем;

– Как это повлияет на продолжительность спокойного и счастливого правления Путина (этот пункт во многом совпадает с предыдущим, но все же это разные логики: путинская логика вечного правления без провозглашения преемника и логика элит, готовящихся к транзиту).

– Из печального для нас: в окружении Путина нет никого, кто готов вслух говорить о завершении СВО. В исторических аналогиях, которые я очень не люблю: нет Микояна, выступавшего против решений Хрущева в разгар Карибского кризиса.

Как бы это ни парадоксально ни звучало, главным промоутером мирного соглашения сейчас может быть только Путин. Напомню, что национальная идея России – это "Путин должен править как можно дольше и умереть как можно позже в кресле Президента". Он готов идти на это соглашение, если это обеспечит ему долгое и счастливое правление. И потому сейчас многое будет зависеть от того, как себя будет вести окружение: пугать Путина разбалансировкой системы (апеллируя до 30% ура-патриотов) или, наоборот, успокаивая его желанием 70% молчаливого меньшинства и пугая вполне реальным обвалом нефтяного экспорта в случае отказа от мира.

Но при любых обстоятельствах Россия готовится уже не к перемирию, а к переговорам по существу мира. И главные вызовы для нас следующие:

- россияне будут расторговать Иран и Северную Корею в обмен на уступки по Украине;

- русские поднимут финансовые ставки в своем соглашении с американцами (увеличат финансовую привлекательность;

- Россияне попытаются дестабилизировать ситуацию в Украине из-за определенных информационных вбросов и возможных провокации;

- Россияне могут попытаться провести какие-то теракты под украинским флагом (вероятность минимальная, но нужно быть готовой к этому).

Отдельно нужно вынести за скобки Китай, который, в случае 30-дневного перемирия наверняка реально включится в игру. Вариантов этого включения в него два – либо вместе с РФ или же в двусторонней игре с США (об игре Китая попробую шире написать на днях).