Почему украинцам сейчас важно сдерживать негативные эмоции к Трампу

Мы все испытываем негативные эмоции к Трампу, но сейчас важно их сдерживать.

Мы все испытываем негативные эмоции к Трампу, но сейчас важно их сдерживать.

Трамп снова угрожает Зеленскому. Он ведет себя как девелопер. Для него все это соглашение, жесткое соревнование, где или ты, или тебя. Он невозможно давит на оппонентов, а потом, когда все решено, может быть очень радушным и играть в гольф. Это и есть его стиль – поднять ставки до максимума, демонстрировать силу, а затем изменить тон, если сделка состоялась.

Сейчас он прямо угрожает Украине из-за отклоненного соглашения по редкоземельным металлам. Выступая на борту Air Force One, он заявил, что министра финансов США Скотта Бессента "отнеслись достаточно грубо" в Киеве. "Он действительно поехал туда, и с ним обошлись достаточно грубо, потому что, по сути, ему просто отказали, а Зеленский спал и не смог его принять", - сказал Трамп. Как всегда, он преувеличивает и это неправда, Зеленский с ним встретился и Бессент попытался ему надеть на голову соглашение, в которое написано, что Украина отказывается от суверенного права.

Он также снова поднял тему выборов в Украине, несмотря на военное положение: "Время для выборов пришло". И, как всегда, подверг сомнению прозрачность американской помощи, повторяя ложные утверждения о пропавших средствах: "Я хочу узнать, куда делись все деньги, которые мы присылали Украине".

В то же время, он намекнул на возможность соглашения с Россией: "Мы собираемся сделать с Россией то, что ему не удалось". Здесь важно понимать: Россия тоже может обыграть свою руку. Трампу критически важно выглядеть сильным для своих MAGA-избирателей. Они не думают о том, что хорошо или плохо для Путина, им нужно, чтобы Трамп выглядел победителем, чтобы вернул что-то для США, а не создал еще один Афганистан. Потому что если война в Украине закончится хаосом, это означает, что он "владеет" и отвечает за оба "Афганистана" — и тот, и новый.

На мой взгляд, важно, как бы это ни выглядело несправедливым, не переходить на личное. Трампа не переиграешь его же методами. Это как на рынке недвижимости: сначала жесткие переговоры, затем гольф. Если он не будет выглядеть "королем сделок", он просто разозлится. И ему пофиг или "злиться" на нас или на россию.

Мы все испытываем негативные эмоции к Трампу, но сейчас важно их сдерживать.