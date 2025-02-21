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21 лютого 2025, 00:24

Чому українцям зараз важливо стримувати негативні емоції до Трампа

21 лютого 2025, 00:24
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Ми всі відчуваємо негативні емоції до Трампа, але зараз важливо їх стримувати.
Ми всі відчуваємо негативні емоції до Трампа, але зараз важливо їх стримувати.
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Трамп знов погрожує Зеленському. Він поводиться як девелопер. Для нього все — це угода, жорстке змагання, де або ти, або тебе. Він неможливо тисне на опонентів, а потім, коли все вирішено, може бути дуже привітним і грати в гольф. Це і є його стиль — підняти ставки до максимуму, демонструвати силу, а потім змінити тон, якщо угода відбулася.

Зараз він прямо погрожує Україні через відхилену угоду щодо рідкоземельних металів. Виступаючи на борту Air Force One, він заявив, що міністра фінансів США Скотта Бессента "поставилися досить грубо" в Києві. "Він справді поїхав туди, і з ним обійшлися досить грубо, бо, по суті, йому просто відмовили, а Зеленський спав і не зміг його прийняти", — сказав Трамп. Як завжди він перебільшує і це неправда, Зеленський з ним зустрівся і Бессент спробував йому вдягнути на голову угоду, в якій написано, що Україна відмовляється від суверенного права.

Він також знову підняв тему виборів в Україні, попри воєнний стан: "Час для виборів настав". І, як завжди, поставив під сумнів прозорість американської допомоги, повторюючи неправдиві твердження про зниклі кошти: "Я хочу дізнатися, куди поділися всі гроші, які ми надсилали Україні".

Водночас він натякнув на можливість угоди з Росією: "Ми збираємося зробити з Росією те, що йому не вдалося". Тут важливо розуміти: Росія теж може переграти свою руку. Трампу критично важливо виглядати сильним для своїх MAGA-виборців. Вони не думають про те, що добре чи погано для Путіна — їм потрібно, щоб Трамп виглядав переможцем, щоб повернув щось для США, а не створив ще один Афганістан. Бо якщо війна в Україні закінчиться хаосом, це означатиме, що він "володіє" і відповідає за обидва "Афганістана" — і той, і новий.

На мою думку, важливо, як би це не виглядало несправедливим, не переходити на особисте. Трампа не переграєш його ж методами. Це як на ринку нерухомості: спершу жорсткі переговори, потім гольф. Якщо він не виглядатиме "королем угод", він просто розлютиться. І йому пофіг чи "лютитись" на нас чи на росію.

Ми всі відчуваємо негативні емоції до Трампа, але зараз важливо їх стримувати.

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