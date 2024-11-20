Ответит ли Россия на удары ATACMS ядерным ударом

Вчера Путин сменил ядерную доктрину, позволив себе больше свободы в использовании ядерного оружия.

Вчера Путин сменил ядерную доктрину, позволив себе больше свободы в использовании ядерного оружия.

Это ответ на использование ATACMS. Теперь Россия может применить ядерное оружие, если его атакуют этими ракетами. На мой взгляд, это пустая риторика, парализующая и запугивающая западные страны.

Вот почему я так думаю:

1. Доктрина использования ядерного оружия в России никогда не была сдерживающим фактором для Путина, поскольку Путин мог изменить его по собственному желанию или просто применить оружие, нарушив ее. Цель этого изменения – создать инфопривод.

2. Настоящим ограничением для Путина является Китай, который станет устранять Путина, если тот применит ядерное оружие

3. У Путина есть более практичная альтернатива тактическому ядерному удару: удары по атомным электростанциям Украины. Поражение реакторов может повлечь за собой катастрофу, подобную небольшому ядерному взрыву, с возможностью обвинить Украину в "провокации".

Однако Путин избегал даже незначительных атак на ядерную инфраструктуру, опасаясь последствий. Хотя он трус, он воспринимает Запад как слабее себя (и довольно справедливо) и постоянно использует ядерную риторику, чтобы парализовать реакцию Запада.

Украина, в свою очередь, нанесла первый публично известный глубокий удар ATACMS по Брянску.

Ответит ли Россия ядерным ударом в соответствии с обновленной доктриной? Не думаю.