Ответит ли Россия на удары ATACMS ядерным ударом
Это ответ на использование ATACMS. Теперь Россия может применить ядерное оружие, если его атакуют этими ракетами. На мой взгляд, это пустая риторика, парализующая и запугивающая западные страны.
Вот почему я так думаю:
1. Доктрина использования ядерного оружия в России никогда не была сдерживающим фактором для Путина, поскольку Путин мог изменить его по собственному желанию или просто применить оружие, нарушив ее. Цель этого изменения – создать инфопривод.
2. Настоящим ограничением для Путина является Китай, который станет устранять Путина, если тот применит ядерное оружие
3. У Путина есть более практичная альтернатива тактическому ядерному удару: удары по атомным электростанциям Украины. Поражение реакторов может повлечь за собой катастрофу, подобную небольшому ядерному взрыву, с возможностью обвинить Украину в "провокации".
Однако Путин избегал даже незначительных атак на ядерную инфраструктуру, опасаясь последствий. Хотя он трус, он воспринимает Запад как слабее себя (и довольно справедливо) и постоянно использует ядерную риторику, чтобы парализовать реакцию Запада.
Украина, в свою очередь, нанесла первый публично известный глубокий удар ATACMS по Брянску.
Ответит ли Россия ядерным ударом в соответствии с обновленной доктриной? Не думаю.