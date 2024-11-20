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Тимофій Милованов Экс-министр развития экономики, почетный президент Киевской школы экономики info@regionews.ua
20 листопада 2024, 14:12

Чи відповість Росія на удари ATACMS ядерним ударом

20 листопада 2024, 14:12
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Вчора Путін змінив ядерну доктрину, дозволивши собі більше свободи у використанні ядерної зброї.
Вчора Путін змінив ядерну доктрину, дозволивши собі більше свободи у використанні ядерної зброї.
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Це відповідь на використання ATACMS. Тепер, Росія може застосувати ядерну зброю, якщо її атакують цими ракетами. На мою думку, це порожня риторика, яка паралізує і залякує західні країни.

Ось чому я так думаю:

1. Доктрина використання ядерної зброї в Росії ніколи не була стримуючим фактором для Путіна, оскільки Путін міг змінити її за власним бажанням або просто застосувати зброю порушивши її. Мета цієї зміни створити інфопривід.

2. Справжнім обмеженням для Путіна є Китай, який почне усувати Путіна, якщо той застосує ядерну зброю

3. У Путіна є більш практична альтернатива тактичному ядерному удару: удари по атомних електростанціях України. Ураження реакторів може спричинити катастрофу, подібну до невеликого ядерного вибуху, із можливістю звинуватити Україну у "провокації".

Проте Путін уникав навіть незначних атак на ядерну інфраструктуру, боячись наслідків. Хоча він боягуз, він сприймає Захід як слабшого за себе (і доволі справедливо) та постійно використовує ядерну риторику, щоб паралізувати реакцію Заходу.

Україна, своєю чергою, здійснила перший публічно відомий глибокий удар ATACMS по Брянську.

Чи відповість Росія ядерним ударом згідно з оновленою доктриною? Не думаю.

Росія зброя Тимофій Милованов ракета ядерна зброя ядерна безпека
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