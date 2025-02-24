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Татьяна Даниленко Украинская журналистка, теле- и радиоведущая, блогерка. info@regionews.ua
24 февраля 2025, 10:00

"Украина. Год 2025": вместо честной коммуникации Зеленский покупался в теплой ванной и свете софитов

24 февраля 2025, 10:00
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фото: facebook.com/tdanylenko/
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Как назло, на этот раз представляла ее я. Даже Янукович выслушивал вопросы от УП!

В общем, пресс-конференцию Владимира Зеленского можно охарактеризовать как теплую ванну с вопросами, общий смысл которых – что у вас с Трампом и как же мир до такого докатился?

Считаю, что вместо этого театра кабуки президент мог бы продемонстрировать, что он – не "просроченный диктатор", а легитимный и демократически избранный лидер.

Тем более что вопросов – именно вопросов, а не комплиментов – накопилось очень много.

Например:

- почему президент Украины сотрудничает с россиянами? Уже за период войны за выживание с Россией де-факто создана коалиция с пророссийской ОПЗЖ, ведется сотрудничество с Портновым (правительство открыто глумится на вопрос об этом), пророссийским политикам оказывается содействие свободному въезду-выезду через границу. На Порошенко наложены санкции за сотрудничество с россиянами и Медведчуком. А ОПЗЖ с россиянами и Медведчуком никак не связаны никак?

– Будут ли наказаны министры Камышин и Сметанин за поставку некачественных боеприпасов на фронт?

- Вписал ли Зеленский вопрос своего политического выживания в повестку "мирных переговоров"?

– Считает ли провальным трек отношений с консервативными республиканцами и кто за это понесет ответственность?

- Если Зеленский готов пожертвовать властью ради мира, готов ли он публично прогарантировать, что выполнит предвыборное обещание и не уйдет на второй срок? Если да, кого (возможно из своей команды) поддержит на должность лидера государства? В конце концов почему, по его мнению, Трамп хочет подписывать соглашение не с ним?

- Каких чеченцев голыми руками резал Татаров и зачем президент дезинформировал иностранные медиа о высадке десанта на Банковой? Может, в публичных проявлениях не стоит озвучивать более чем сомнительные цифры об оккупации 50% Украины?

Не особо напрягаясь, можно задавать еще несколько десятков вопросов, которые накопились не у журналистов, у общества. Несколькодесят – это если без фронта. Там их нереально.

Уверена, Зеленский мог бы ответить и это было бы полезно ему тоже.

Но вместо честной коммуникации он снова покупался в теплой ванне и свете софитов.

Действительно жалко.

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