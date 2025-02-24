"Україна. Рік 2025": замість чесної комунікації Зеленський покупався у теплій ванні і світлі софітів

Вперше за 20 років на прес-конференції президента не дали слова Українській правді

Вперше за 20 років на прес-конференції президента не дали слова Українській правді

фото: facebook.com/tdanylenko/

Як назло, цього разу представляла її я. Навіть Янукович вислуховував питання від УП!

Загалом прес-конференцію Володимира Зеленського можна охарактеризувати як теплу ванну з питаннями, загальний сенс яких - що у вас з Трампом і як же світ до такого докотився?

Вважаю, що замість цього театру кабукі президент міг би продемонструвати, що він - не "прострочений диктатор", а легітимний і демократично обраний лідер.

Тим більше, що питань - саме питань, а не компліментів - накопичилося дуже багато.

Наприклад:

- чому президент України співпрацює з росіянами? Вже за період війни за виживання з Росією де-факто створена коаліція з проросійською ОПЗЖ, ведеться співпраця з Портновим (уряд відкрито глумиться на питання про це), проросійським політикам надається сприяння щодо вільного вʼїзду-виїзду через кордон. На Порошенка накладені санкції за співпрацю з росіянами і Медведчуком. А ОПЗЖ з росіянами та Медведчуком не повʼязані ніяк?

- Чи будуть покарані міністри Камишин і Сметанін за постачання неякісних боєприпасів на фронт?

- Чи вписав Зеленський питання свого політичного виживання в порядок денний "мирних переговорів"?

- Чи вважає провальним трек відносин з консервативними республіканцями і хто за це понесе відповідальність?

- Якщо Зеленський готовий пожертвувати владою заради миру, чи готовий він публічно прогарантувати, що виконає передвиборну обіцянку і не піде на другий термін? Якщо так, кого (можливо зі своєї команди) підтримає на посаду лідера держави? Зрештою, чому, на його думку, Трамп хоче підписувати угоду не з ним?

- Яких чеченців голіруч різав Татаров і навіщо президент дезінформував іноземні медіа щодо висадки десанту на Банковій? Може в публічних проявах не варто озвучувати більш ніж сумнівні цифри про окупацію 50% України?

Не особливо напружуючись, можна накидати ще кількадесят питань, які накопичилися ні, не в журналістів, у суспільства. Кількадесят - це якщо без фронту. Там їх нереальна кількість.

Впевнена, Зеленський міг би відповісти і це було б корисно йому також.

Але замість чесної комунікації він знову покупався у теплій ванні і світлі софітів.

Справді жаль.