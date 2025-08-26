Историю с инициативами Польши по поводу "запрета бандеровских символов" считаю положительным сигналом для Украины

Историю с инициативами Польши по поводу "запрета бандеровских символов" считаю положительным сигналом для Украины

Фото: pixabay

Это означает, что интеграция Украины в ЕС становится реальностью, а не пустыми болтовнями. Поляки готовят кучу причин, чтобы покомпостировать нам мозг в первую очередь по экономическим вопросам.

Мы являемся конкурентами стран Восточной Европы по инвестициям, рабочей силе, ресурсам ЕС. Например, когда Орбан говорит, что из-за приближения Украины к ЕС в Венгрии могут увеличиться проблемы в экономике, то он здесь не лжет.

Для Польши особенно болезненно то, что теперь не они будут главными в Восточной Европе, а сила теперь на стороне Украины. Потому что мир построен на силе. Кто сильнее, тот и прав.

Поэтому спокойнее относиться к этому нужно, а развивать свой ВПК. Чем больше у нас будет собственного оружия и чем дальше будут летать наши ракеты, тем спокойнее будут не только наши соседи, но все, кто будет находиться в радиусе полета ракет.

А что касается "компостирования мозга" Польши, то Украина уже свой шаг сделала. В июле был принят закон о признании депортированными граждан Украины, которые в рамках операции "Висла" были принудительно переселены с территории Польской Народной Республики, им предусмотрена компенсация. Подозреваю, что сумма там будет большая. Да, есть о чем поговорить и нам. Вообще, конфликт это тоже развитие отношений.