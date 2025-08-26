Історію з ініціаціативами Польщі щодо "заборони бандерівських символів" вважаю позитивним сигналом для України

Це означає, що інтеграція України в ЄС стає реальністю, а не порожніми балачками. Поляки готують купу причин, щоб покомпостувати нам мозок в першу чергу з економічних питань.

Ми є конкурентами країн Східної Європи за інвестиції, робочу силу, ресурси ЄС. Наприклад, коли Орбан говоре, що через наближення України до ЄС в Угорщині можуть збільшитись проблеми в економіці, то він тут не бреше.

Для Польщі особливо болісно є те, що тепер не вони будуть головними у Східній Європі, а сила тепер на стороні України. Тому, що світ побудований на силі. Хто сильніший, той і правий.

Тому спокійніше ставитись треба до цього, а розвивати свій ВПК. Чим більше у нас буде власної зброї і чим далі літатимуть наші ракети, тим спокійніше будуть не тільки наші сусіди, але всі, хто знаходитимуться у радіусі польоту ракет.

А щодо "компостування мозоку" Польщі, то Україна вже свій крок зробила. У липні був ухвалений закон щодо визнання депортованими громадян України, які в рамках операції "Вісла", були примусово переселені з території Польської Народної Республіки, їм передбачена компенсація. Підозрюю, що сума там буде чималенька. Так, є про що поговорити і нам. Взагалі, конфлікт це теж розвиток відносин.