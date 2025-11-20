07:46  20 ноября
5 лет за самовольное оставление службы: приговор женщине на Харьковщине
07:22  20 ноября
Оккупанты в Крыму готовят мобилизованных и силовиков к руководящим должностям – ЦНС
09:10  20 ноября
На Закарпатье спасли мужчину, который четыре дня бродил в горах
Сергей Фурса Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital info@regionews.ua
20 ноября 2025, 07:32

Кремль пытается навязать Трампу новый план по Украине

20 ноября 2025, 07:32
Россияне предприняли очередную попытку продать Трампу идею капитуляции Украины
Иллюстративное фото: из открытых источников
Виткоф съел очередной чебурек, результатом чего оказался очередной гениальный план завершения войны, который удивительно похож на требования Лаврова, после которых последний был послан Рубио.

Россияне предприняли очередное мероприятие на попытку продать Трампу идею капитуляции Украины. Вновь европейцам придется обрывать телефоны, а кому-то может и в гольф сыграть придется. Пытаясь вправить все вспять.

Интересно, что некоторые голоса в головах говорят, что сейчас удачное время втюхать это Украине, потому что Зеленский ослаблен коррупционным скандалом. Зеленский действительно ослаблен. И политический кризис действительно существует.

Но чем ослабленее Зеленский, тем труднее ему было бы продать украинцам любой план мира. Поэтому сейчас самое плохое время проталкивать московские желания. По крайней мере, если вы действительно хотите получить результат. Такой план мог бы быть продан украинцам только в момент, когда уровень доверия к власти зашкаливает, а рейтинг близок к 100 процентам. А этого никогда не будет.

Может это, конечно, хитрый план Путина. Очередной. Еще больше раскатать ситуацию и усугубить политический кризис. Но это не очень разумный план. Как и все планы Путина.

И так, многие украинские политики сейчас давят на Зеленского. Но все эти люди, кроме некоторых маргинальных персонажей, никогда не примут план от чебурека. И такое внешнее давление может скорее консолидировать украинские власти, чем раскатать лодку. Потому что ничего так не объединяет украинцев, как желание набить рожу Путину.

Поэтому судьба этого плана – повторить предыдущие планы от чебурека. Но нервы будут...

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
