Путин предлагает неприемлемое: мирная инициатива или дипломатическое представление

Хм, интересно как условие "если Путин не остановит агрессию, то я введу санкции" трансформировалось в "Украина должна вывести войска со своей территории и потом поговорим"?

Это магия какая-нибудь. "Ловкость рук".

Никогда не подумаешь, что так выглядят переговоры с позиции силы. Ведь уже 9 августа, а под санкции попал только Моди и то, что стал между Трампом и Нобелевкой.

И почему здесь нет пункта о свинье? Он выглядел бы вполне органично как предпосылка вывода войск из украинского Донбасса.

Во всяком случае, сразу видно мастерство переговорщиков. Был ли это магический чебурек? Не просто так российское телевидение неделю его обсуждало. Говорят, если по приезду на вокзале купить чебуреки, то потом постоянно спешишь и соглашаешься на что угодно, чтобы отпустили в туалет. Наука будет следующим посланникам по переговорам о мире.

А они, конечно, пригодятся. Ибо если так вознаграждать плохих парней, то никто не захочет быть хорошим. Потому что, конечно, Россия может принять закон, запрещающий им незаконное нападение на другие страны. Конечно, если бы такой закон был в 2014 году, то ничего бы не случилось...

А ведь Россия, конечно, известна тем, что это страна с абсолютным верховенством права. Если закон запрещает нападать, то, конечно, никто никогда не подумает. Это как с третьим сроком для президента. В Конституции. Там же никто не отважился…

Следует в этом законе отдельно прописать, что особенно запрещено даже говорить о возвращении Аляски. Это ничего не изменит, а организаторам саммита приятно. Тем более россияне уже заявили, что следующая теплая встреча после обмена территориями должна пройти в России. Кто знает, на что они намекали…

Интересно, что Путин реально думает, что такое можно продать. Особенно на фоне задницы, охватывающей экономику России?

Или просто Си попросил предложить что-то такое, чтобы выглядело близким к реальности, и при этом полностью неприемлемо, чтобы можно было потянуть время и сказать, что все стремятся к миру сквозь дипломатию?

Вот Си удивится, если Трамп это купит. И начнет тогда сразу писать драфт соглашения о Тайване. Когда карта идет, то зачем останавливаться...