16:09  09 августа
Stratus в Украине: где обнаружили новый вариант COVID-19
12:12  09 августа
Минобороны назвало случаи, когда забронированных могут направить на ВЛК
09:51  09 августа
В Прилуках 6-летняя девочка застряла в изгороди головой
UA | RU
UA | RU
Сергей Фурса Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital info@regionews.ua
09 августа 2025, 13:46

Путин предлагает неприемлемое: мирная инициатива или дипломатическое представление

09 августа 2025, 13:46
Читайте також українською мовою
Хм, интересно как условие "если Путин не остановит агрессию, то я введу санкции" трансформировалось в "Украина должна вывести войска со своей территории и потом поговорим"?
Хм, интересно как условие "если Путин не остановит агрессию, то я введу санкции" трансформировалось в "Украина должна вывести войска со своей территории и потом поговорим"?
Иллюстративное фото: AP
Читайте також
українською мовою

Это магия какая-нибудь. "Ловкость рук".

Никогда не подумаешь, что так выглядят переговоры с позиции силы. Ведь уже 9 августа, а под санкции попал только Моди и то, что стал между Трампом и Нобелевкой.

И почему здесь нет пункта о свинье? Он выглядел бы вполне органично как предпосылка вывода войск из украинского Донбасса.

Во всяком случае, сразу видно мастерство переговорщиков. Был ли это магический чебурек? Не просто так российское телевидение неделю его обсуждало. Говорят, если по приезду на вокзале купить чебуреки, то потом постоянно спешишь и соглашаешься на что угодно, чтобы отпустили в туалет. Наука будет следующим посланникам по переговорам о мире.

А они, конечно, пригодятся. Ибо если так вознаграждать плохих парней, то никто не захочет быть хорошим. Потому что, конечно, Россия может принять закон, запрещающий им незаконное нападение на другие страны. Конечно, если бы такой закон был в 2014 году, то ничего бы не случилось...

А ведь Россия, конечно, известна тем, что это страна с абсолютным верховенством права. Если закон запрещает нападать, то, конечно, никто никогда не подумает. Это как с третьим сроком для президента. В Конституции. Там же никто не отважился…

Следует в этом законе отдельно прописать, что особенно запрещено даже говорить о возвращении Аляски. Это ничего не изменит, а организаторам саммита приятно. Тем более россияне уже заявили, что следующая теплая встреча после обмена территориями должна пройти в России. Кто знает, на что они намекали…

Интересно, что Путин реально думает, что такое можно продать. Особенно на фоне задницы, охватывающей экономику России?

Или просто Си попросил предложить что-то такое, чтобы выглядело близким к реальности, и при этом полностью неприемлемо, чтобы можно было потянуть время и сказать, что все стремятся к миру сквозь дипломатию?

Вот Си удивится, если Трамп это купит. И начнет тогда сразу писать драфт соглашения о Тайване. Когда карта идет, то зачем останавливаться...

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп Украина война переговоры Путин встреча на Аляске
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
Поддержка действия: компенсации, гранты и рекрутинг для предприятий Харьковщины
09 августа 2025, 16:26
Stratus в Украине: где обнаружили новый вариант COVID-19
09 августа 2025, 16:09
Беспилотники СБУ уничтожили склад "Шахедов" в Татарстане
09 августа 2025, 15:39
Украина ввела новые санкции против России: кого коснутся ограничения
09 августа 2025, 14:57
В Уманском районе перевернулся автомобиль: один погибший, двое пострадавших
09 августа 2025, 14:37
Повторный удар дрона по автобусу в пригороде Херсона: травмированы трое полицейских
09 августа 2025, 14:05
Бизнес на грани фронта: как поддерживают предпринимателей в Харьковской области
09 августа 2025, 13:28
Россия атаковала Украину "шахедами" и ракетами: зафиксировано более 30 попаданий
09 августа 2025, 13:00
В Киеве подростки сняли провокационное видео в полицейской форме — отвечать будут родители
09 августа 2025, 12:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Вадим Денисенко
Юрий Касьянов
Алексей Гончаренко
Все блоги »