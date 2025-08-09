16:09  09 серпня
Stratus в Україні: де виявили новий варіант COVID-19
Міноборони назвало випадки, коли заброньованих можуть направити на ВЛК
У Прилуках 6-річна дівчинка застрягла в огорожі головою
Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital
09 серпня 2025, 13:46

Путін пропонує неприйнятне: мирна ініціатива чи дипломатична вистава

09 серпня 2025, 13:46
Хм, цікаво як умова "якщо Путін не зупинить агресію то я введу санкціі" трансформувалась у "Україна має вивести війська зі своєї території і потім поговоримо"?
Ілюстративне фото: AP
Це магія якась. "Ловкость рук".

Ніколи і не подумаєш, що так виглядають перемовини з позиції сили. Адже вже 9 серпня, а під санкції потрапив тільки Моді і те, за то, що став між Трампом і Нобелівкою.

І чому тут немає пункта про свиню? Він би виглядав цілком органічно як передумова виводу військ з українського Донбасу.

У будь-якому разі, відразу видно майстерність перемовників. Чи це був магічний чебурєк? Не просто ж так російське телебачення тиждень його обговорювало. Кажуть, якщо по приїзду на вокзалі купити чебурєкі, то потім постійно поспішаєш і погоджуєшся на будь що, аби відпустили до туалету. Наука буде наступним посланцям по перемовинам щодо миру.

А вони звісно знадобляться. Бо якщо так винагороджувати поганих хлопців, то ніхто не захочить бути хорошим. Бо звісно Росія може ухвалити закон, який забороняє їм незаконний напад на інші країни. Звісно, якби такий закон був у 2014 році, то нічого б не трапилось...

А Росія ж, звісно, відома тим, що це країна з абсолютним верховенством права. Якщо закон забороняє нападати, то, звісно, ніхто ніколи і не подумає. Це як з третім строком для президента. У Конституціі. Там же ніхто не наважився…

Треба в цьому законі окремо прописати, що особливо заборонено навіть говорити про повернення Аляски. Це нічого не змінить, а організаторам саміта приємно. Тим більше росіяни вже заявили, що наступна тепла зустріч, після обміну територіями, має пройти в Росії. Хто зна на що вони натякали…

Цікаво, Путін реально думає, що таке можна продати. Особливо на тлі дупи, що охоплює економіку Росії?

Чи просто Сі попросив запропонувати щось таке, щоб виглядало близьким до реальності, і при тому повністю неприйнятне, щоб можна було потягнути час і сказати, що всі прямують до миру крізь дипломатію?

Оце Сі здивується, якщо Трамп це купить. І почне тоді відразу писати драфт угоди про Тайвань. Коли карта йде, то нащо зупинятись...

Дональд Трамп Україна війна перемовини Путін зустріч на Алясці
 
07 серпня 2025
