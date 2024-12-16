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16 декабря 2024, 06:25

Удар по логистике России: в Ульяновске взорвали железную дорогу

16 декабря 2024, 06:25
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В субботу, 14 декабря, в российском Ульяновске взрыв разрушил железнодорожное полотно. Из-за этого пострадала военная логистика оккупационной армии РФ

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

По данным разведки, ослабление объектов логистики, используемых РФ для ведения геноцидной войны против Украины, продолжается.

"Взрыв произошел в железнодорожном районе ульяновска, на линии неподалеку от реки свиага, в нескольких километрах от местного локомотивного депо и ульяновского моторного завода", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 декабря Силы обороны провели многоэтапную спецоперацию на временно оккупированной части Запорожской области, уничтожив российский локомотив и 40 вагонов-цистерн с топливом, а также разрушили логистику врага.

На днях украинские разведчики провели успешную операцию в Краснодарском крае РФ. Удалось сжечь Су-30 и вывести из строя три локомотива оккупантов.

Ранее, 5 декабря в железнодорожном депо в российском Брянске сгорели два магистральных тепловоза, которые обеспечивали логистические нужды армии РФ.

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