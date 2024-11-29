Могла ли Украина победить в 2022 году

Внезапно возникла тема "мы могли победить в 2022".

Внезапно возникла тема "мы могли победить в 2022".

Это достаточно распространенное заблуждение, поэтому напишу - не могли.

Даже если бы каким-то чудом с помощью предоставленной по ленд-лизу Звезды Смерти российские войска были откинуты за "линию 24 февраля", ничего бы не закончилось.

Это не сумо, где ты выбрасываешь противника за пределы круга, а он кланяется, признавая поражение, и уходит в раздевалку.

Это совсем другой турнир.

Россия будет пытаться захватить нашу страну, пока у нее будут ресурсы - финансовые, военные, моральные.

В 2022 году ресурсов у РФ было навалом. Поэтому закончиться война могла только одним способом - если бы мы заключили "позорный мир". Который привел бы или к медленному поглощению Украины Россией, или к новому вторжению немного позже.

Если бы наши успехи на фронте были лучше реальных (Харьков, Херсон), Путин мобилизовал бы не 300 тысяч, а, например, 500. И все херня, давай по-новой.

Исчерпание ресурсов (ФНБ, запасы советской техники на складах) у РФ начинает просматриваться только сейчас. И с середины 2025 оно из прогнозных перейдет в реальное. Танков на поле боя будет меньше, бронетехники меньше. В финансах будет бардак.

Как бы ура, но сейчас в полный рост стоит проблема и с нашими ресурсами. В первую очередь, человеческими. Денег хватает, оружие пока есть, а вот с людьми плохо. Про управление и распоряжение этими людьми - отдельная тема.

Так что мы вроде бы дотерпели до момента, когда "неисчерпаемые" ресурсы России начинают исчерпываться, но и сами растеряли энергию.

Но это я уже в сторону вильнул. Суть в том, что пока у РФ есть возможность воевать, она будет воевать.

А наша задача, и задача всего цивилизованного мира, эту возможность превращать в невозможность.