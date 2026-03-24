Следует срочно распределять энергетическую систему и отойти от советской централизации

Многострадальная энергетика, разворованная Миндичем, как-то и проковыляла очередной отопительный сезон, поэтому можно вывести итоговую аналитику

• За все время войны россия провела 64 массированных атаки на энергетику.

• Было использовано 2900 ракет и 12700 шахедов.

• В нынешнем сезоне количество ударов утроилось.

• Начиная с октября, враг атаковал энергетику ежесуточно.

• Повреждено 2/3 мощностей, уничтожено 90% тепловой и 40% гидрогенерации.

• Удары по распределительным подстанциям выбивали целые регионы и усложнили межрегиональные перетоки.

• При необходимости 18 ГВт энергосистема могла генерировать только 11 ГВт.

• Прицельно рушилась энергетика Киева (ТЭЦ-4, 5 и 6, Трипольская ТЭС, Северная, Киевская, Новокиевская, Белоцерковская и Броварская подстанции).

• Система устояла только благодаря международной помощи и импорту из Венгрии и Словакии.

• Без усиления защиты неба нет смысла тратить миллиарды на восстановление объектов, которые через несколько недель повторно разрушаются.

• На будущее: нужно срочно распределять энергетическую систему и отойти от советской централизации, которую легче выбивать, чем распределительную локальную генерацию.

• Для дополнительной закупки газа ушло 85 млн. евро от Европейского Банка Реконструкции и Развития.

• Транзит московской нефти продлился до 27 января (26 тысяч тонн).

• АЗС необоснованно нажились на иранской войне: основные запасы топлива были произведены еще осенью, так что цены могли подняться максимум на 2 грн. А подняли на пять.