Следует срочно распределять энергетическую систему и отойти от советской централизации
• За все время войны россия провела 64 массированных атаки на энергетику.
• Было использовано 2900 ракет и 12700 шахедов.
• В нынешнем сезоне количество ударов утроилось.
• Начиная с октября, враг атаковал энергетику ежесуточно.
• Повреждено 2/3 мощностей, уничтожено 90% тепловой и 40% гидрогенерации.
• Удары по распределительным подстанциям выбивали целые регионы и усложнили межрегиональные перетоки.
• При необходимости 18 ГВт энергосистема могла генерировать только 11 ГВт.
• Прицельно рушилась энергетика Киева (ТЭЦ-4, 5 и 6, Трипольская ТЭС, Северная, Киевская, Новокиевская, Белоцерковская и Броварская подстанции).
• Система устояла только благодаря международной помощи и импорту из Венгрии и Словакии.
• Без усиления защиты неба нет смысла тратить миллиарды на восстановление объектов, которые через несколько недель повторно разрушаются.
• На будущее: нужно срочно распределять энергетическую систему и отойти от советской централизации, которую легче выбивать, чем распределительную локальную генерацию.
• Для дополнительной закупки газа ушло 85 млн. евро от Европейского Банка Реконструкции и Развития.
• Транзит московской нефти продлился до 27 января (26 тысяч тонн).
• АЗС необоснованно нажились на иранской войне: основные запасы топлива были произведены еще осенью, так что цены могли подняться максимум на 2 грн. А подняли на пять.