Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
24 березня 2026, 22:00

Треба терміново розподіляти енергетичну систему і відійти від радянської централізації

Читайте также на русском языке
Многостраждальна енергетика, розкрадена Міндічем, якось та й проковиляла черговий опалювальний сезон, тож можна вивести підсумкову аналітику
ілюстративне фото: з відкритих джерел
• За весь час війни росія провела 64 масовані атаки на енергетику.

• Було застосовано 2900 ракет та 12700 шахедів.

• У цьогорічний сезон кількість ударів потроїлася.

• Починаючи з жовтня, ворог атакував енергетику щодоби.

• Пошкоджено 2/3 потужностей, знищено 90% теплової і 40% гідрогенерації.

• Удари по розподільчих підстанціях вибивали цілі регіони та ускладнили міжрегіональні перетоки.

• При потребі 18 ГВт енергосистема могла генерувати лише 11.

• Прицільно руйнувалася енергетика Києва (ТЕЦ-4, 5 і 6, Трипільська ТЕС, Північна, Київська, Новокиївська, Білоцерківська і Броварська підстанції).

• Система встояла лише завдяки міжнародній допомозі та імпорту з Угорщини та Словаччини.

• Без посилення захисту неба нема сенсу тратити мільярди на відбудову об’єктів, які через кілька тижнів повторно руйнуються.

• На майбутнє: треба терміново розподіляти енергетичну систему і відійти від радянської централізації, яку легше вибивати, ніж розподільчу локальну генерацію.

• Для додаткової закупівлі газу пішло 85 млн євро від Європейського Банку Реконструкції та Розвитку.

• Транзит московської нафти тривав до 27 січня (26 тисяч тонн).

• АЗС необгрунтовано нажилися на іранській війні: основні запаси палива були зроблені ще восени, тому ціни могли піднятися максимум на 2 грн. А підняли на 5.

Україна економіка енергетика війна
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
