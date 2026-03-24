Треба терміново розподіляти енергетичну систему і відійти від радянської централізації
• За весь час війни росія провела 64 масовані атаки на енергетику.
• Було застосовано 2900 ракет та 12700 шахедів.
• У цьогорічний сезон кількість ударів потроїлася.
• Починаючи з жовтня, ворог атакував енергетику щодоби.
• Пошкоджено 2/3 потужностей, знищено 90% теплової і 40% гідрогенерації.
• Удари по розподільчих підстанціях вибивали цілі регіони та ускладнили міжрегіональні перетоки.
• При потребі 18 ГВт енергосистема могла генерувати лише 11.
• Прицільно руйнувалася енергетика Києва (ТЕЦ-4, 5 і 6, Трипільська ТЕС, Північна, Київська, Новокиївська, Білоцерківська і Броварська підстанції).
• Система встояла лише завдяки міжнародній допомозі та імпорту з Угорщини та Словаччини.
• Без посилення захисту неба нема сенсу тратити мільярди на відбудову об’єктів, які через кілька тижнів повторно руйнуються.
• На майбутнє: треба терміново розподіляти енергетичну систему і відійти від радянської централізації, яку легше вибивати, ніж розподільчу локальну генерацію.
• Для додаткової закупівлі газу пішло 85 млн євро від Європейського Банку Реконструкції та Розвитку.
• Транзит московської нафти тривав до 27 січня (26 тисяч тонн).
• АЗС необгрунтовано нажилися на іранській війні: основні запаси палива були зроблені ще восени, тому ціни могли піднятися максимум на 2 грн. А підняли на 5.