Новый законопроект Зеленского – это рафинированный разводняк целиком в стиле вечернего квартала

Контр-встречный законопроект президента, если опираться на его предварительно обнародованный драфт, - это рафинированный разводняк вполне в стиле вечернего квартала, который и вашим, и нашим, а в первую очередь себе

Контр-встречный законопроект президента, если опираться на его предварительно обнародованный драфт, - это рафинированный разводняк вполне в стиле вечернего квартала, который и вашим, и нашим, а в первую очередь себе

иллюстративное фото: из открытых источников

Какими бы хитрыми ни были финты и успокаивающей риторика – президентский законопроект должен пойти в шредер, а оттуда на повторную целлюлозопереработку. Потому что: 1. В дебрях абзацев власти тихонько сохранили базовый для себя пункт – общий надзор Генпрокурора. В этом и вся суть происки. Генпрокурор – это четко креатура Банковой, и если он будет иметь общий надзор и право истребовать любое дело – значит, у Ермака, Татарова, Зеленского и т.п. будут все данные о фабуле и доказательной базе всех расследований. Это как раз то, ради чего они и сносили НАБУ и САП. 2. Прописана норма, согласно которой Генпрокурор может передать дело другому прокурору, проверяющему действия первого прокурора. Это создает бесконечную цепочку футболки делами. 3. Власть сознательно проталкивает множественную подследственность. То есть Прокуратура может настаивать на совместном расследовании определенных типов дел. Что и нужно было властям, когда они хакнули независимые антикоррупционные органы, куда раньше влезть не могла. Разводят, как котят.

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