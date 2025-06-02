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Марина Данилюк-Ярмолаева Журналист info@regionews.ua
02 июня 2025, 11:56

Новый президент Польши Кароль Навроцкий — вполне в духе нынешних времен

02 июня 2025, 11:56
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фото: иллюстративное
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Поэтому:

1. Необходимо принять этот выбор соседей. Собственно, как и всех, с кем у нас есть дела, а не драться в истериках и накручивать градус ненависти. Такова мода на политиков в нынешнем десятилетии: кто сериального героя выбирает, кто тиктокера, кто Дональда Трампа, кто женщину, которую Илон Маск раскрутил по соцсети Х.

2. Учитывая прошлое место работы нового лидера, нужно тщательно составить тезисы относительно Волыни, УПА, Степана Бандеры, поведения украинцев на шашлыках под Гдыней, где пьяные рыла меряются, кто лучше споет патриотически "Красную калину". Здесь точно будут спекуляции и ведра популизма.

Предыдущий президент, вполне друг Украины Анджей Дуда тоже не раз хлопал глупости в нашу сторону — последний раз несколько дней назад о "бандеровских повязках на руках" и всяких там геноцидниках из УПА.

Этот мощный телеэфир на Kanal Zero не помешал ему через два дня выписать самый высокий орден "за заслуги перед Польшей" для Буданова. Элитный разведчик по аналогу ГУР МО уверял на вручении этой игрушки, что "такого партнерства, как у Польши и Украины в условиях войны с РФ", не было и не будет. А самое интересное, что глава украинской разведки публично сравнивал себя с Бандерой, Петлюрой и Мазепой)

Поэтому словесного прелюбодеяния будет много. Пора самым активнее играть в этот политический теннис.

Дальше Славомир Ментцен подрастет. Тот вообще ролики снимал антиукраинские во львовской опере.

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