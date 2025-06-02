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Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка info@regionews.ua
02 червня 2025, 11:56

Новий президент Польщі Кароль Навроцький — цілком в дусі нинішніх часів

02 червня 2025, 11:56
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фото: ілюстративне
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Тому:

1. Треба прийняти цей вибір сусідів. Власне, як і всіх, з ким ми маємо справи, а не битися в істериках і накручувати градус ненависті. Така мода на політиків у нинішньому десятилітті: хтось серіального героя вибирає, хтось тіктокера, хтось Дональда Трампа, хтось жіночку, яку Ілон Маск розкрутив по соцмережі Х.

2. З огляду на минуле місце роботи нового лідера — треба ретельно скласти тези стосовно Волині, УПА, Степана Бандери, поведінки українців на шашликах під Гдинею, де пʼяні рила міряються, хто краще проспіває патріотично "Червону калину". Тут точно будуть спекуляції і відра популізму.

Попередній президент, цілком собі друг України Анджей Дуда теж не раз ляпав дурощі в нашу сторону — останній раз кілька днів тому про "бандерівські повʼязки на руках" і всяких там геноцидників із УПА.

Цей потужний телеефір на Kanal Zero не завадив йому через два дні виписати найвищий орден "за заслуги перед Польщею" для Буданова. Елітний розвідник із аналогу ГУР МО запевняв на врученні цієї цяцьки, що "такого партнерства, як в Польщі та України в умовах війни з РФ" — не було і не буде. А саме цікаве, що очільник української розвідки публічно порівнював себе з Бандерою, Петлюрою та Мазепою)

Тому словесного блуду буде багато. Пора самим активніше грати в цей політичний теніс.

Далі Славомір Ментцен підросте. Той взагалі ролики знімав антиукраїнські під львівською оперою.

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