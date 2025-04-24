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Утром 24 апреля из-за массированной комбинированной атаки на Украину в Польше поднимали в небо военную авиацию

Об этом сообщило Операционное командование Вооруженных сил Польши, передает RegioNews.

Причиной стал рост активности российских стратегических бомбардировщиков, наносивших удары по объектам, в том числе на западе Украины. В связи с этим в воздух были подняты польские и союзнические истребители, а все подразделения находились в полной боевой готовности.

Около 8:00 утра командование сообщило, что угроза миновала, истребители вернулись на базы, а воздушное пространство Польши не было нарушено.

Напомним, в ночь на 24 апреля российские кафиры совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов. Силы ПВО ночью сбили 48 ракет и 64 беспилотника.