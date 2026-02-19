19:05  19 февраля
В Украине может появиться новый праздник
18:29  19 февраля
Стало известно, когда в Украину придет тепло
13:56  19 февраля
Чернигов и Славутич полностью обесточены из-за аварии на энергообъекте
19 февраля 2026, 20:28

В "Слуге народа" сделали заявление о реформе партии

19 февраля 2026, 20:28
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Действующий устав политической силы не предусматривает наличия заместителей председателя партии

Как передает RegioNews, об этом в комментарии корреспонденту "Думка" заявил глава партии "Слуга народа", первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

Отвечая на вопрос, будут ли у него заместители по направлениям работы в партии, он отметил, что на 19 февраля 2026 года речь о подготовке съезда партии "Слуга народа" не идет.

"Нет такого решения пока. Нет, нет (заместителей сейчас – ред.). Это большие процессы, это съезд. У нас сейчас действующий устав не предусматривает (наличие заместителей – ред.)", – сообщил Корниенко.

На вопрос, планируется ли ребрендинг партии "Слуга народа", Корниенко сказал:

Это политика – это потом

Напомним, что в конце 2025 года Корниенко станет новым главой партии "Слуга народа". На этом посту он сменил Елену Шуляк .

Украина политика Слуга народа партия Корниенко Александр
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
07 августа 2025
