В "Слуге народа" сделали заявление о реформе партии

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом в комментарии корреспонденту "Думка" заявил глава партии "Слуга народа", первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

Отвечая на вопрос, будут ли у него заместители по направлениям работы в партии, он отметил, что на 19 февраля 2026 года речь о подготовке съезда партии "Слуга народа" не идет.

"Нет такого решения пока. Нет, нет (заместителей сейчас – ред.). Это большие процессы, это съезд. У нас сейчас действующий устав не предусматривает (наличие заместителей – ред.)", – сообщил Корниенко.

На вопрос, планируется ли ребрендинг партии "Слуга народа", Корниенко сказал:

Это политика – это потом

Напомним, что в конце 2025 года Корниенко станет новым главой партии "Слуга народа". На этом посту он сменил Елену Шуляк .