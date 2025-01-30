Минобороны изменило порядок оформления УБД

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Минобороны усовершенствует процедуру предоставления сведений об участии военнослужащих в боевых действиях. Теперь это будет происходить средствами Единого государственного реестра ветеранов войны

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

В Минобороны рассказали, что совершенствуют процедуру предоставления сведений об участии военнослужащих в боевых действиях.

средствами Единого государственного реестра ветеранов войны (ЕГРВВ);

максимум в течение пяти дней после начала действия боевого распоряжения.

Уточняется, что такие изменения предусмотрены приказом МОУ №28 от 17 января ("О порядке предоставления сведений в Единый государственный реестр ветеранов войны"). Цель приказа – урегулировать выполнение требований законодательства в данной сфере.

В министерстве сообщили, что во исполнение такого требования в воинских частях, учреждениях и организациях (выполняющих боевые задания в районах ведения военных действий) будут назначаться специальные уполномоченные лица.

Именно они обязаны будут вносить в ЕГРВВ данные о военных, непосредственно участвующих в отпоре вооруженной агрессии РФ (в течение пяти дней со дня начала боевого распоряжения).

Между тем отдельный порядок для внесения сведений в ЕГРВВ будет предусмотрен в отношении военнослужащих ВСУ, проходящих военную службу:

в структурных подразделениях аппарата Минобороны;

в органах военного управления;

в воинских частях, высших военных учебных заведениях, учреждениях (непосредственно подчиненных Минобороны).

В МОУ объяснили, что это касается тех военных, которые были откомандированы в воинские части в районах ведения военных действий для выполнения специальных задач.

"Уполномоченные лица определены приказом Минобороны от 20 декабря 2024 года №851 "Об определении уполномоченных лиц для внесения сведений в электронный кабинет – составляющую Единого государственного реестра ветеранов войны", – подытожили в министерстве.

Напомним, военнослужащие, впервые самовольно покинувшие воинскую часть после 29 ноября 2024 года, не смогут вернуться на службу по упрощенному алгоритму. То есть избежать уголовной ответственности и иметь возможность перевода в другое подразделение.