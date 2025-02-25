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Максим Саваневский CEO коммуникационного агентства PlusOne info@regionews.ua
25 февраля 2025, 20:07

И пока Трамп морочится с Европой, в комнату вошла Турция

25 февраля 2025, 20:07
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Вчера было два интересных заявления от МИД и президента.
Вчера было два интересных заявления от МИД и президента.
фото: president.gov.ua
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Министр иностранных дел Турции:

Мы выступаем за вступление Украины в НАТО. Это наша официальная позиция.

Эрдоган:

Только Турция может спасти ЕС от проблем, в которые он попал из-за войны в Украине. Анкара могла бы укрепить европейскую оборону и устранить проблему старения населения на континенте. И это может произойти только при условии членства Анкары в ЕС.

Переформатирование НАТО, ввиду нынешней политики США, скорее всего будет неизбежным. Европа начала по серьезному проникаться собственной безопасностью. О потенциальном переформатировании НАТО вчера уже заявил без пяти минут новый канцлер Германии Фридрих Мерц.

Турция, присоединившаяся к НАТО в 1952 году, является одной из самых мощных армий Североатлантического союза. С настоящим боевым опытом.

Анкара уже многие десятки лет пытается стать членом ЕС. И Эрдоган выбрал идеальный момент для того, чтобы напомнить об этом.

Безопасностная компонента для Европы сейчас может выйти на первый план и перебить другие причины, по которым Турцию не брали раньше в ЕС (права человека, демократические ценности и т.д.).

Влияние Турции в последние годы существенно возросло. Россия сдала Армению и Азербайджан возобновил свой контроль над Нагорным Карабахом благодаря поддержке Турции. Падение режима Асада в Сирии – тоже вряд ли произошло без турок.

Это страна, которая хотела бы восстановить свое величие и влияние в регионе (и это уже сейчас происходит).

Захочет ли ЕС такого члена - большой вопрос. Ведь это страна, которая будет стремиться к увеличению влияния повсюду, куда сможет дотянуться.

В случае вступления, это будет самая большая по населению страна ЕС, и где-то 3-5 по ВВП. С молодым населением.

Но, как завещал сын еврейских иммигрантов из Киева Абрагам Маслоу, безопасность является одной из базовых потребностей человека. Поэтому все может произойти. Правда, это уже будет совсем другой ЕС.

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