03:10  25 лютого
Євробачення 2025: Україна піднялась в рейтингу букмекерів
23:44  24 лютого
Схема на продажі електрики: стали відомі нові подробиці розслідування щодо Тетяни Крупи
20:17  25 лютого
У Києві дитина раптово вибігла на дорогу і потрапила під колеса мікроавтобуса: відео моменту ДТП
UA | RU
UA | RU
Максим Саваневський CEO комунікаційного агентства PlusOne info@regionews.ua
25 лютого 2025, 20:07

І поки Трамп тлумиться з Європою, в кімнату зайшла Туреччина

25 лютого 2025, 20:07
Читайте также на русском языке
Вчора було дві цікаві заяви від МЗС та президента.
Вчора було дві цікаві заяви від МЗС та президента.
фото: president.gov.ua
Читайте также
на русском языке

Міністр закордонних справ Туреччини:

Ми виступаємо за вступ України до НАТО. Це наша офіційна позиція.

Ердоган:

Лише Туреччина може врятувати ЄС від проблем, у які він потрапив через війну в Україні. Анкара могла б зміцнити європейську оборону та вирішити проблему старіння населення на континенті. І це може статись лише за умови членства Анкари в ЄС.

Переформатування НАТО, зважаючи на нинішню політику США, скоріш за все буде неминучим. Європа почала по серйозному перейматись власною безпекою. Про потенційне переформатування НАТО вчора вже заявив без 5 хвилин новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Туреччина, яка приєдналась до НАТО у 1952 році, є однією з найпотужніших армій Альянсу. З реальним бойовим досвідом.

Анкара вже багато десятків років намагається стати членом ЄС. І Ердоган обрав ідеальний момент для того, щоб нагадати про це.

Безпекова компонента для Європи зараз може вийти на перший план, і перебити інші причини, через які Туреччину не брали раніше до ЄС (права людини, демократичні цінності і т.д.).

Вплив Туреччини в останні роки суттєво зріс. Росія здала Вірменію, і Азербайджан відновив свій контроль над Нагірним Карабахом завдяки підтримці Туреччини. Падіння режиму Асада в Сирії - теж навряд чи відбулось без турків.

Це країна, яка б хотіла відновити свою велич та вплив в регіоні (і це вже зараз відбувається).

Чи захоче ЄС такого члена - велике питання. Адже це країна, яка буде прагнути збільшувати вплив всюди, куди зможе дотягнутись.

В разі вступу, це буде найбільша за населенням країна ЄС, і десь 3-5 за ВВП. З молодим населенням.

Але як заповідав син єврейських імігрантів з Києва Абрагам Маслоу, безпека є однією з базових потреб людини. Тому все може статись. Правда, це вже буде зовсім інший ЄС.

Дональд Трамп США ЄС безпека Туреччина Євросоюз
ЄС запропонував Україні свою угоду щодо рідкісноземельних металів
25 лютого 2025, 10:21
У Білому домі розповіли, коли зустрінуться Трамп, Зеленський та Путін
25 лютого 2025, 09:31
Два дні блукав лісами Полісся: на Рівненщині затримали чоловіка, який намагався потрапити до ЄС
25 лютого 2025, 02:23
Всі новини »
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
Україна та США погодили умови договору про корисні копалини: ЗМІ навели деталі документа
25 лютого 2025, 21:06
Був у полоні та отримав повістку: на Кіровоградщині судили переселенця, який відмовився від мобілізації
25 лютого 2025, 20:51
Окупанти атакували дронами Куп'янщину: є постраждалі
25 лютого 2025, 20:42
Розбійний напад на Черкащині: зловмисники пограбували учасника АТО
25 лютого 2025, 20:39
Росіяни знову атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією
25 лютого 2025, 20:34
У Києві дитина раптово вибігла на дорогу і потрапила під колеса мікроавтобуса: відео моменту ДТП
25 лютого 2025, 20:17
У Краматорську відомо про 16 поранених: під завалами досі шукають людей
25 лютого 2025, 20:15
Окупанти влучили дроном по житловому будинку на Херсонщині: поранена жінка
25 лютого 2025, 19:50
Зіштовхнули з велосипеда та посадили в бус: велосипедист виявився військовим у СЗЧ
25 лютого 2025, 19:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Всі публікації »
Денис Прокопенко
Віктор Шлінчак
Тетяна Даниленко
Всі блоги »