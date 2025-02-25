І поки Трамп тлумиться з Європою, в кімнату зайшла Туреччина

Вчора було дві цікаві заяви від МЗС та президента.

Вчора було дві цікаві заяви від МЗС та президента.

фото: president.gov.ua

Міністр закордонних справ Туреччини:

Ми виступаємо за вступ України до НАТО. Це наша офіційна позиція.

Ердоган:

Лише Туреччина може врятувати ЄС від проблем, у які він потрапив через війну в Україні. Анкара могла б зміцнити європейську оборону та вирішити проблему старіння населення на континенті. І це може статись лише за умови членства Анкари в ЄС.

Переформатування НАТО, зважаючи на нинішню політику США, скоріш за все буде неминучим. Європа почала по серйозному перейматись власною безпекою. Про потенційне переформатування НАТО вчора вже заявив без 5 хвилин новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Туреччина, яка приєдналась до НАТО у 1952 році, є однією з найпотужніших армій Альянсу. З реальним бойовим досвідом.

Анкара вже багато десятків років намагається стати членом ЄС. І Ердоган обрав ідеальний момент для того, щоб нагадати про це.

Безпекова компонента для Європи зараз може вийти на перший план, і перебити інші причини, через які Туреччину не брали раніше до ЄС (права людини, демократичні цінності і т.д.).

Вплив Туреччини в останні роки суттєво зріс. Росія здала Вірменію, і Азербайджан відновив свій контроль над Нагірним Карабахом завдяки підтримці Туреччини. Падіння режиму Асада в Сирії - теж навряд чи відбулось без турків.

Це країна, яка б хотіла відновити свою велич та вплив в регіоні (і це вже зараз відбувається).

Чи захоче ЄС такого члена - велике питання. Адже це країна, яка буде прагнути збільшувати вплив всюди, куди зможе дотягнутись.

В разі вступу, це буде найбільша за населенням країна ЄС, і десь 3-5 за ВВП. З молодим населенням.

Але як заповідав син єврейських імігрантів з Києва Абрагам Маслоу, безпека є однією з базових потреб людини. Тому все може статись. Правда, це вже буде зовсім інший ЄС.