В Минздраве назвали области, где самый высокий показатель заболеваемости COVID-19

Средний показатель заболеваемости COVID-19 по Украине - 224,5 на 100 тыс. населения

Средний показатель заболеваемости COVID-19 по Украине - 224,5 на 100 тыс. населения

Фото из открытых источников

По состоянию на 13 января самый высокий показатель заболеваемости на COVID-19 зафиксирован в Николаевской, Запорожской, Черкасской, Киевской и Луганской областях, а также в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, пишет RegioNews.

Самый высокий показатель заболеваемости на COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Николаевской - 382,6 на 100 тыс. населения, Запорожской - 365,4, Черкасской - 327,61, Киевской - 321,5, Луганской областях - 3235 и в Киеве - 312,1.

Средний показатель заболеваемости COVID-19 по Украине - 224,5 на 100 тыс. населения.

Самый низкий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Кировоградской - 79,5 на 100 тыс. населения, Закарпатской - 95,8 и Ивано-Франковской областях - 113.

Самый высокий уровень загруженности коек в больницах, определенных для лечения больных COVID-19, в Николаевской области - 48,4% по состоянию на 12 января.

По Украине уровень загруженности коек в больницах, определенных для лечения больных COVID-19, составляет 32,9% по состоянию на 12 января, в Киеве - 40,3%.

Ранее сообщалось, что в Украине за сутки возросло количество госпитализированных пациентов с COVID-19.