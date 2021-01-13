Цена китайской вакцины от COVID-19 для украинцев составит около 500 гривен
Стоимость вакцины будет зависеть от курса доллара
Стоимость вакцины будет зависеть от курса доллара
Глава правления АО "Лекхим" Валерий Печаев заявил, что стоимость одной дозы вакцины от COVID-19 CoronaVac китайского производства, поставщиком которой будет фармацевтическая компания "Лекхим", достигнет 504 гривны.
Об этом он рассказал на брифинге, передает RegioNews.
Чтобы не было перепродаж, для всех будет единая цена - 504 гривны. Цена может быть даже меньше, ведь продажа будет осуществляться в гривнах. Все зависит от того, как будет двигаться курс доллара", - сообщил Печаев.
Он добавил, что в том случае, если курс не будет меняться, то вероятно цена снизится.
Напомним, стало известно, сколько будет стоить производство COVID-вакцины в Украине.
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