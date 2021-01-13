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13 января 2021, 15:22 5

Цена китайской вакцины от COVID-19 для украинцев составит около 500 гривен

13 января 2021, 15:22 5
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Стоимость вакцины будет зависеть от курса доллара
Стоимость вакцины будет зависеть от курса доллара
Фото: скриншот видео
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Глава правления АО "Лекхим" Валерий Печаев заявил, что стоимость одной дозы вакцины от COVID-19 CoronaVac китайского производства, поставщиком которой будет фармацевтическая компания "Лекхим", достигнет 504 гривны.

Об этом он рассказал на брифинге, передает RegioNews.

Чтобы не было перепродаж, для всех будет единая цена - 504 гривны. Цена может быть даже меньше, ведь продажа будет осуществляться в гривнах. Все зависит от того, как будет двигаться курс доллара", - сообщил Печаев.

Он добавил, что в том случае, если курс не будет меняться, то вероятно цена снизится.

Напомним, стало известно, сколько будет стоить производство COVID-вакцины в Украине.

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