С 1 января в Украине отсрочили кассовые аппараты для предпринимателей

Соответствующий закон привязывает предельные объемы доходов различных групп предпринимателей до размеров минимальной заработной платы

Соответствующий закон привязывает предельные объемы доходов различных групп предпринимателей до размеров минимальной заработной платы

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В Украине 1 января отсрочили кассовые аппараты для предпринимателей. Соответствующий закон полностью вступил в силу.

Как пишет RegioNews, документ был опубликован в издании "Голос Украины" 9 декабря, а на следующий день частично вступил в силу.

А сегодня, 1 января 2021 года, он вступил в силу в полной мере.

Этот закон отсрочил до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРРО) для предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп.

Документ привязывает предельные объемы доходов разных групп предпринимателей к размерам минимальной заработной платы (МЗ), установленной на начало года.

для первой группы - 167 размеров МЗ вместо 1 млн гривен;

для второй группы - 834 размера МЗ вместо 5 млн гривен;

для третьей группы - 1167 размеров МЗ вместо 7 млн гривен.

Так называемого кэшбэка не будет. Исключаются нормы о компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы штрафных санкций, примененных к бизнесу.

Отменили и штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (ПРРО)

До 1 января 2022 года продлили применение пониженных размеров финсанкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО/ПРРО при проведении расчетных операций.

Напомним, 7 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке обязательного применения РРО № 1017-IX, который Верховная Рада приняла 1 декабря 2020 года.