Мюнхенская конференция-2025: чего ждать

Мюнхенская конференция безопасности – одна из самых авторитетных мировых платформ, где формируются ключевые подходы к вопросам глобальной безопасности. В 2025 году этот форум проходит в особый момент – на фоне продолжающихся изменений в руководстве США, политической борьбы в Европе и войны в Украине.

Мюнхенская конференция безопасности – одна из самых авторитетных мировых платформ, где формируются ключевые подходы к вопросам глобальной безопасности. В 2025 году этот форум проходит в особый момент – на фоне продолжающихся изменений в руководстве США, политической борьбы в Европе и войны в Украине.

Украинский вопрос – в центре внимания

Ожидается, что в этом году конференция будет особенно значима для Украины, поскольку несколько важных дипломатических событий будут предшествовать ее проведению. Сегодня проходит встреча в формате "Рамштайн" с участием нового министра обороны США, а также консультации министров иностранных дел в формате "Веймар+", где, вероятно, будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины.

Президент Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию и, скорее всего, выступит на основной панели, где представит видение Украины относительно мирного урегулирования. Хотя окончательный план еще не сформирован, ожидается, что ключевые принципы украинской позиции будут озвучены публично и обсуждены с международными партнерами.

Политический контекст и новые реалии

От США на конференции будут присутствовать вице-президент Джей Ди Венс и спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог. Это впервые за многие годы, когда на Мюнхенской конференции не будет классического представительства от демократов, отражающего новую политическую реальность в Вашингтоне. Внесет ли это коррективы в тональность дискуссий по Украине – вопрос открытый, но очевидно, что союзники Киева в Европе активно готовятся к возможному сокращению американской помощи.

Европейские лидеры, в частности Урсула фон дер Ляен, Роберта Мецола, Антониу Кошта и Кая Каллас, будут использовать Мюнхен как площадку для демонстрации единства ЕС по поддержке Украины. В этом контексте показательны сигналы со стороны немецких политиков, ведь конференция состоится всего за неделю до выборов в Бундестаг. Участие в ней примут главные кандидаты на должность канцлера, и их заявления могут дать представление о предстоящем курсе Берлина по Украине.

россия – вне игры

Как и в прошлом году, российские представители в Мюнхен не приглашены. Это еще одно доказательство изоляции Москвы, не имеющей места за столом переговоров из-за агрессии против Украины. В то время как западные лидеры будут дискутировать о гарантиях безопасности для Украины, Кремль и дальше будет оказываться вне процесса, демонстрирующего неизменность западной политики в отношении российской агрессии.

Мюнхен-2025: ключевые ожидания

1. Укрепление гарантий безопасности для Украины – обсуждение моделей стабильной военной и финансовой поддержки.

2. Объявление основных принципов мирного урегулирования – Зеленский, вероятно, представит видение Украины по окончании войны.

3. Реакция США на украинскую повестку дня – выступления представителей администрации Трампа могут пролить свет на будущую политику Вашингтона.

4. Сигналы со стороны Европы – насколько решительно ЕС готов поддерживать Украину даже в случае изменений в политике США.

5. Политическое влияние на выборы в Германии – дискуссии в Мюнхене могут стать частью внутренней предвыборной борьбы в Берлине.

Поэтому Мюнхенская конференция по безопасности 2025 года станет не просто местом дискуссий, а платформой для формирования новых подходов к поддержке Украины. В условиях глобальных политических изменений, Киев должен использовать эту площадку для укрепления международной коалиции и обеспечения стабильности помощи. Внимание к украинскому вопросу будет высоким, а значит – и возможности для продвижения национальных интересов значительны.