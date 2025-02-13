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13 февраля 2025, 07:19

Трамп считает маловероятным членство Украины в НАТО

13 февраля 2025, 07:19
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фото из открытых источников
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Президент США Дональд Трамп считает маловероятным и непрактичным членство Украины в Североатлантическом альянсе

Об этом сообщает корреспондентка CBS News Дженнифер Джейкобс, передает RegioNews.

Во время пресс-конференции в Овальном кабинете на вопрос о снятии вопроса членства Украины в НАТО с повестки дня глава Белого дома ответил, что "он не против" и "не думает, что это практически".

В то же время он отметил, что США продолжат оказывать помощь Украине, "но мы хотим, чтобы она была безопасной".

В свою очередь Владимир Зеленский в интервью The Economist заявил , что если Украина не будет в НАТО, "это означает, что Украина будет строить НАТО на своей территории".

"Нам нужна армия, такая же многочисленная, как у россиян сегодня. А для всего этого нам нужно оружие и деньги. И мы будем просить об этом у США", – сказал президент.

Как известно, 12 февраля министр обороны США Пит Гегсет объявил, что возвращение границ Украины к существовавшим до 2014 года не является реалистичной целью.

Он также заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.

Напомним, президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор вечером, 12 февраля. Президент заявил, что определяются первые шаги по остановке российской агрессии.

Перед звонком в Зеленский Трамп провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

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