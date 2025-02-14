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Ігор Петренко Політолог info@regionews.ua
14 лютого 2025, 04:25

Мюнхенська конференція-2025: чого чекати

14 лютого 2025, 04:25
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Мюнхенська безпекова конференція – одна з найавторитетніших світових платформ, де формуються ключові підходи до питань глобальної безпеки. У 2025 році цей форум відбувається в особливий момент – на тлі змін у керівництві США, політичної боротьби в Європі та війни в Україні, що триває.
Мюнхенська безпекова конференція – одна з найавторитетніших світових платформ, де формуються ключові підходи до питань глобальної безпеки. У 2025 році цей форум відбувається в особливий момент – на тлі змін у керівництві США, політичної боротьби в Європі та війни в Україні, що триває.
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Українське питання – у центрі уваги

Очікується, що цього року конференція буде особливо значущою для України, оскільки кілька важливих дипломатичних подій передуватимуть її проведенню. Сьогодні відбувається зустріч у форматі "Рамштайн" за участі нового міністра оборони США, а також консультації міністрів закордонних справ у форматі "Веймар+", де, ймовірно, обговорюватимуть безпекові гарантії для України.

Президент Володимир Зеленський очолить українську делегацію та, найімовірніше, виступить на основній панелі, де представить бачення України щодо мирного врегулювання. Хоча остаточний план ще не сформований, очікується, що ключові принципи української позиції будуть публічно озвучені та обговорені з міжнародними партнерами.

Політичний контекст та нові реалії

Від США на конференції будуть присутні віцепрезидент Джей Ді Венс і спецпосланець президента США з питань України та росії Кіт Келлог. Це вперше за багато років, коли на Мюнхенській конференції не буде класичного представництва від демократів, що відображає нову політичну реальність у Вашингтоні. Чи внесе це корективи у тональність дискусій щодо України – питання відкрите, але очевидно, що союзники Києва в Європі активно готуються до можливого скорочення американської допомоги.

Європейські лідери, зокрема Урсула фон дер Ляєн, Роберта Мецола, Антоніу Кошта та Кая Каллас, використовуватимуть Мюнхен як майданчик для демонстрації єдності ЄС щодо підтримки України. У цьому контексті показовими будуть сигнали з боку німецьких політиків, адже конференція відбудеться всього за тиждень до виборів у Бундестаг. Участь у ній візьмуть головні кандидати на посаду канцлера, і їхні заяви можуть дати уявлення про майбутній курс Берліна щодо України.

росія – поза грою

Як і минулого року, російських представників у Мюнхен не запрошено. Це ще один доказ ізоляції Москви, яка не має місця за столом переговорів через агресію проти України. У той час, як західні лідери дискутуватимуть про гарантії безпеки для України, Кремль і надалі опинятиметься поза процесом, що демонструє незмінність західної політики щодо російської агресії.

Мюнхен-2025: ключові очікування

1. Зміцнення безпекових гарантій для України – обговорення моделей стабільної військової та фінансової підтримки.

2. Оголошення основних принципів мирного врегулювання – Зеленський, ймовірно, представить бачення України щодо закінчення війни.

3. Реакція США на український порядок денний – виступи представників адміністрації Трампа можуть пролити світло на майбутню політику Вашингтона.

4. Сигнали з боку Європи – наскільки рішуче ЄС готовий підтримувати Україну навіть у разі змін у політиці США.

5. Політичний вплив на вибори в Німеччині – дискусії в Мюнхені можуть стати частиною внутрішньої передвиборчої боротьби в Берліні.

Тож Мюнхенська безпекова конференція 2025 року стане не просто місцем дискусій, а платформою для формування нових підходів до підтримки України. В умовах глобальних політичних змін Київ має використати цей майданчик для зміцнення міжнародної коаліції та забезпечення стабільності допомоги. Увага до українського питання буде високою, а значить – і можливості для просування національних інтересів значні.

політика НАТО безпека Євросоюз конференція дипломатія
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