Украинское государство из-за обстрелов, из-за разъедания все новых и новых территорий фронтом медленно, но тает

То ли пропаганда, то ли просто так случилось, но мы почему-то не слишком сосредотачиваемся на значении постоянного продвижения россиян вперед. Вот сегодня утром пришло сообщение о продвижении в районе четырех сел

То ли пропаганда, то ли просто так случилось, но мы почему-то не слишком сосредотачиваемся на значении постоянного продвижения россиян вперед. Вот сегодня утром пришло сообщение о продвижении в районе четырех сел

иллюстративное фото: из открытых источников

Да, нам выгоден тезис о том, что территориальные достижения россиян – мизерные по сравнению с целями, которые перед собой ставят они: геноцид украинского народа и уничтожение украинской государственности, такими темпами нас не уничтожить.

Но давайте же будем честными, а не глупыми.

Это успешная тактика геноцида. Она очень хорошо работает.

И эта медлительность, на которую мы рассчитываем – она совсем не константа. Средний темп кремлевской экспансии в мае-июне составил ~15 км²/сутки — почти в три раза больше, чем зимние показатели (~5 км²/день) и даже немного выше, чем раньше в апреле (~13–14 км²). Опасность в том, что медленный темп иногда бывает совсем не медленным. В любой момент мы можем увидеть, что скорость продвижения в ту или иную неделю выросла в 5, в 10 раз.

Но главное вот в чем. Это, названное нашей пропагандой "медленным", продвижение – это и есть то, чем живут и радуются русские в этой войне, это основа их веры и надежды на победу.

Эти километры съеденной украинской земли и тысячи убитых/искалеченных украинцев питают их веру, их религиозное мировоззрение, их империю, дают возможность РФ расти в своих амбициях и вдохновляться, собственно дают возможность существовать в нынешней грозной форме. Это повод всему миру продолжать бояться россиян, а россиянам гордиться собой.

Да, мы можем перед иностранцами, чтобы они верили в нас, умалять достижения Кремля, приводить цитаты самих московитов, насколько они недовольны своей тактикой.

Но ее единственный кажущийся недостаток – медленность. Все остальное работает. И медлительность эта обусловлена исключительно тем, что россияне не хотят перегрузить свою экономику расходами на уничтожение украинцев, делают все постепенно и просто максимально обходят все болевые пороги у себя. Их цель – совместить свою относительно беззаботную (по российским стандартам) жизнь с постепенным уничтожением Украины. Это пока успешно работает.

Но это возможность для нас. Забрать у россиян веру в победу – это вопрос 5 или 20 квадратных километров в день, это несколько посадок ежесуточно. Это реально с учетом технологий и ресурсов, которые есть у нас и у наших стран-помощников. (Забегая вперед – нет, нам не реально мобилизовать больше людей, чтобы держать территории. Мы это безуспешно пытаемся уже год. Надо другие пути, и они есть).

Если сосредоточиться на том, чтобы не давать РФ питаться нашей землей, она начнет голодать и приходить в упадок. (вспомните массовые убийства и беспорядки, случавшиеся в РФ во время войны – невероятные для нас!) быстро найдет другой путь.