Открытое письмо президенту Украины Зеленскому В. А.

Глубокоуважаемый господин Президент! Прочитав Ваш комментарий, который был озвучен во время рабочей поездки в Хмельницкую область касательно ситуации на КПП «Тиса» в Закарпатской области, я не все понял

Фото: president.gov.ua

Глубокоуважаемый господин Президент! Прочитав Ваш комментарий, который был озвучен во время рабочей поездки в Хмельницкую область касательно ситуации на КПП «Тиса» в Закарпатской области, я не все понял

Некоторые СМИ подают Ваши комментарии уже отредактированными, и содержание вроде бы "вырвано из контекста", поэтому я решил посмотреть прямое видео и разобрать Ваш комментарий на цитаты.

Письмо я не направляю почтой, потому что оно в ваш кабинет, разумеется, не попадет, поэтому обращаюсь через страницу Фейсбука.

Привожу дословно.

Первая цитата: "Я поставил губернатором офицера СБУ, потому что любого другого покупают местные элиты или покупают другие элиты, которые продают кофе... Их покупают или запугивают. Раньше их даже могли похоронить. Поэтому я поставил человека, которій был вторім-третьим в СБУ. Человека, которого боятся, которого стороной обходят местные крупные контрабандисты";

То что Вы сказали, возможно, является следствием усталости от напряженного графика работы, или же недостатком информации, которую предоставляют Вам сотрудники Офиса Президента, но как говорят "донецкие" - "за базар нужно отвечать". А кто Вас подставил, я думаю, Вы разберетесь сами.

За Вашу каденцию вашими же распоряжениями было назначено двух лиц, которым Вы доверили руководить Закарпатской областью. Это - т.и.о Главы Закарпатской ОГА – Гетманенко, и Председатель Закарпатской ОГА – Бондаренко.

Относительно господина Гетманенка, то его "покупать" не нужно, он уже давно "куплен" кланом Балог, поскольку был депутатом Ужгородского городского совета от "карманной" партии Балог "Единый Центр".

Относительно господина Бондаренко, то Вы открыли мне глаза. Ведь это как раз и есть "местная элита, которая продает кофе". Действительно, данный господин имеет сеть кофеен в Закарпатье под торговой маркой "Бондаренко". Работая на Закарпатье, я каждое утро, в том числе и в выходные, пил в его заведении кофе. Кстати, и Вы, будучи на Закарпатье 6 июля 2019 года, в этом же заведении и, возможно, из этой же финджи (так на Закарпатье называют чашку) пили такой же кофе. И неужели мы с Вами могли подумать, что этот кофе является "контрабандной"? Нас спокойно могли отравить и "даже похоронить". Кто бы мог подумать? А на первый взгляд – такой порядочный человек...

Вторая цитата: "И это происходит на всех таможнях, проверка мощности "кто кого", можем ли мы выдержать. И часто-густо - контрабанда. Она есть и будет. Но вы должны понять. Мы подтянули туда Национальную гвардию. Войска на Закарпатье. Вы такое видели? Чтобы какие-то маршрутчики выкручивали руки Национальной гвардии Украины?"

Выражению "подтянули войска на Закарпатье" Вы шокировали европейские страны. Во-первых, для борьбы с посылками с макаронами из Италии войска на Закарпатье вводить не нужно.

Во-вторых, в европейских странах сразу же возникла ассоциация: 1956 год - Венгрия сразу вспомнила ввод советских войск в Венгрию; Чехия и Словакия вспомнила 1968 год – ввод советских войск в Чехословакию. В обоих случаях войска заходили в эти страны с территории Закарпатской области.

Ваше высказывание "И часто-густо – контрабанда. Она есть и будет". Но вы должны понять, господин Президент, что в действующем украинском законодательстве, в том числе и в Таможенном Кодексе и Уголовном Кодексе, такого понятия как "контрабанда" не существует. Оно было декриминализировано еще во времена правления.Януковича. Где вместо выражения "контрабанде стоп" – контрабанде был дан "зеленый свет", и так чтобы за это нельзя было никого наказать.

К сведению. На сегодня, существует административная ответственность за незаконное перемещение товаров через государственную границу Украины независимо от того, идет перемещение товара целым вагонным составом , или вереницей по 15-20 фур, или пешком "за пазухой". Ответственность одинакова в виде незначительного штрафа.

На Закарпатье есть рекордсмен, который уже сто раз привлекался к административной ответственности за незаконное перемещение товаров через государственную границу Украины, и когда его дело с участием адвоката рассматривалась в Ужгородском горрайсуде, он уже в сто первый раз был задержан с очередной партией товара.

Наши соседи, члены ЕС – Польша, Венгрия, Словакия и Румыния — имеют в своем законодательстве уголовную ответственность за контрабанду – реальные сроки наказания в местах лишения свободы, с конфискацией всего имущества, а не только того, что было предметом контрабанды, а также дополнительное наказание в виде огромных штрафов, которые в некоторых случаях выплачивают дети и даже внуки осужденных.

Прошу Вас, господин Президент, поднять целый пакет документов, который есть в Офисе Президента Украины, мной было направлено относительно криминализации контрабанды, и ввести данное понятие в Таможенный и Уголовный Кодексы, отнести данное преступление к категории "тяжких" и установить ответственность в зависимости от суммы убытков, которые были нанесены государству, вплоть до 15 лет лишения свободы.

Такое же наказание должны понести и те кто способствовал контрабанде – это таможенники, пограничники, и работники Службы безопасности Украины.

Внесите данный законопроект на рассмотрение Верховной Рады как неотложный. Таможенник не может самостоятельно "пропустить контрабанду", здесь должен быть задействован и пограничник. Однако ни таможенник, ни пограничник не смогут "пропустить контрабандный товар" без разрешения работников СБУ, которые имеют монопольное право на якобы "борьбу с контрабандой", и даже в Центральном аппарате и региональных подразделениях СБУ есть соответствующие подразделения, которые имеют прямое название "по борьбе с контрабандой".

Пограничники и работники СБУ имеют статус военнослужащих и напрямую подчиняются непосредственно Вам, как Верховному Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины.

Я вполне вам доверяю относительно того, что господин Баканов является честным и порядочным человеком. Но в то, что "честные" сотрудники вышеуказанных подразделений – гарантированно не верю, на них уже нет места, где ставить клеймо. Вы за один день можете навести порядок в подчиненных Вам воинских формированиях.

Если работники СБУ будут смотреть за таможенником, то он ничего, "никакой контрабанды" не сможет пропустить, даже из-за большого денежного искушения.

И Ваше высказывание "Контрабанда она есть и будет" – совсем не оптимистично. В Ваших силах сделать так, чтобы такое понятие исчезло из украинского лексикона и ушло в прошлое.

И третья крылатая цитата. "А все остальные поняли, что никто никого не пропустит. И такое будет в ближайшие 2-3 года, они будут штормить страну. Но если мы не будем с этим бороться, и в какое-то время у нас с вам не будет кофе, не будет лосося, не будет хамона, так переживем это время. Но покажем им, что не будет другого, нет шанса, как сломать им хребет. Вот и все".

Господин Президент, не все еще пропало, еще есть надежда увидеть свет в конце тоннеля. А то фраза "...в ближайшие 2-3 года, они будут штормить страну..", вы даете "зеленый свет" контрабанде. Через три года начнется новая избирательная компания Президента Украины, и Вам это припомнят, именно так как и Вы напоминали об ошибках предшественников. В то же время выражение "..в какое-то время у нас с вами не будет кофе, не будет лосося, не будет хамона, так переживем это время" закарпатцам не интересно.

Во времена Советского союза Закарпатье пило натуральный кофе в зернах, в то время, как в Кривом Роге жители пили кофейный напиток из ячменя, жареных желудей и цикория, который стоил 11 копеек. Во-вторых, закарпатцы не едят хамон, и за это слово Вы получите от Ирины Фарион очередную красную карточку. В русском языке слова "хамон" не существует. Да и в итальянских посылках его нет, потому что Италия не является производителем данной продукции. Закарпатье испокон веков, при всех режимах и президентах, предпринимало Шовдарь (копченая и вареная свиная нога). Как раз "закарпатский сепаратизм" заключается в том, что слово Шовдарь пишут с большой буквы. Закарпатцы также не употребляют лосося, а едят пструг (форель). Кстати, монополия на импорт лосося и других деликатесных морепродуктов принадлежит Вашему другу, депутату от ПП "СЛУГА НАРОДА", председателю бюджетного Комитета господину Аристову Юрию. Если Вы дадите возможность проанализировать документы, которые предоставляет компания господина Ю.Аристова на растаможку лосося и других морепродуктов, я с большой точностью сообщу Вам, сколько недополучает государственный бюджет с указанных сделок. Вы можете провести эксперимент, поручив проверить, сколько в супермаркетах, например, г. Киева есть в наличии "хамона", сравнив с информацией от таможни на ввоз данной продукции в Украину. И тогда Вы схватитесь за голову, потому что информация с таможни будет в 10 раз меньше, чем имеющегося хамон в супермаркетах. Можно сломать "хребет контрабанде"? Да можно, но на это, как ни странно, нужна именно политическая воля. Я хочу дать Вам практические советы, как это сделать в кратчайшие сроки.

1. О криминализации контрабанды я уже говорил.

2. Назначать руководителем таможни Марушевську, Деканоидзе или Нефедова не нужно. Руководителем таможни должен быть профессионально подготовленный человек.

3. Работники таможни, пограничники, СБУ не должны работать на медиараскрутку своей работы. Задержав партию незаконно ввезенных товаров, не нужно составлять протокол о нарушении таможенных правил, поскольку данный протокол идет в суд вместе с изъятым товаром, после решения суда товар передается в исполнительную службу Минюста, которая потом этот товар раздает, и ничего в бюджет не поступает. Таможня и фискальная службы являются основными наполнителями государственного бюджета Украины, и они это должны понимать. Все, что обнаружено незадекларированным или скрытым от таможенного контроля, должно немедленно, под сопровождением, направляться на внутреннюю таможню, где товар должен быть растаможен, а товар и транспортное средство находится под таможенным контролем до полной уплаты всех платежей. Если стоимость товара не будет оплачена, товар и транспортное средство может быть реализовано таможней, и средства от реализации пойдут в государственный бюджет Украины. Для этого нужно немедленно внести изменения в Таможенный кодекс Украины.

4. Разработать новую редакцию Таможенного кодекса Украины, поскольку действующий устаревший.

5. Разработать новые тарифы на растаможивание / затаможивание на товарные позиции согласно УКТ ВЭД. На сегодня не все группы товаров учтены на растаможивание / затаможивание. А также классификация по товарным позициям размыта, что дает возможность по своему усмотрению увеличивать или уменьшать стоимость растаможенного товара, из-за этого бюджет Украины теряет большие суммы. Вся коррупция в государственной таможенной службе заложена именно на внутренней таможне. Как пример хочу привести, когда в Украине поднялся спрос на проверку добропорядочности на "полиграфе", я запросил в Государственной таможенной службе информацию о количестве завезенного в Украину программного обеспечения для работы полиграфного оборудования. Из ответов ГМС Украины, я понял, что это количество равно нулю.

6. Заложить в Бюджет премиальный фонд для работников таможни, пограничной службы и СБУ, где будет четко прописано в каком размере они получат премию от выявленных случаев контрабанды. Премия должна быть значительной, что навсегда уничтожит факты коррупции на таможнях.

7. Проблемы и вызовы, которые сегодня есть в Украине, это игорный бизнес, незаконная добыча янтаря, незаконное перемещение табачных изделий в/из Украины, борьба с наркоманией. Именно это и должна решать таможня, а не коррумпированные лоббисты — депутаты Верховной Рады Украины. Завоз в Украину оборудование для игорного бизнеса должен быть только от завода-производителя с имеющимися сертификатами. То что завозится в Украину б/у и списанное в Европе, где вероятность выигрыша составляет менее 1 процента, должно быть запрещено. Стоимость пошлины на новое оборудование для игорного бизнеса должна быть такой, чтобы ни один не имел мысли его ввозить в Украину, поскольку Украина ментально к игорному бизнесу не готова.

8. Янтарь. Почти весь янтарь идет в Китай или другие страны мира. В Уголовный кодекс должна быть введена новая норма о контрабанде янтаря - где санкция должна предусмотреть наказание сроком до 15 лет с конфискацией всего имущества, а не только предмета контрабанды. Вознаграждение таможенникам, пограничникам и сотрудникам СБУ в размере 5% от стоимости задержанного янтаря. А также нужно ввести дополнительное наказание для правонарушителей в виде миллионных, а то и миллиардных штрафов на восстановление уничтоженной экосистемы лесов в зонах добычи янтаря. Почему гуцул из Раховского района, который незаконно срубил одно дерево, сидит в тюрьме, а те, кто уничтожил территории целых областей – сидят в Верховной Раде?

9. Усилить уголовную ответственность за контрабанду наркотиков вплоть до пожизненного заключения, поскольку листья "коки" в Украине не растут, и продукты из него, в том числе как и синтетические наркотики, завозятся исключительно контрабандой.

10. Создать мощную кинологическую службу в ДМС Украины, поскольку в Европейских странах контрабанду наркотиков, табака, янтаря и других товаров выявляют именно служебные собаки. В некоторых странах процент таких обнаружений составляет 90%.

11. Оборудовать таможни сканерами для проверки физических лиц, частного автотранспорта, фур, вагонов – и это тоже должно быть прописано в новой редакции Таможенного кодекса Украины. Почему в аэропорту без обязательного прохождения сканера не пропускают на борт, а на машине ехать заграницу без сканеров можно?

С уважением,

Депутат Закарпатского областного совета

Геннадий Москаль