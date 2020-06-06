Відкритий лист президенту України Зеленському В. О.

Вельмишановний пане Президенте! Прочитавши Ваш коментар, який був озвучений під час робочої поїздки до Хмельницької області щодо ситуації на КПП «Тиса» в Закарпатській області, я не все зрозумів

Фото: president.gov.ua

Вельмишановний пане Президенте! Прочитавши Ваш коментар, який був озвучений під час робочої поїздки до Хмельницької області щодо ситуації на КПП «Тиса» в Закарпатській області, я не все зрозумів

Деякі ЗМІ подають Ваші коментарі вже відредагованими, і зміст начебто "вирваний з контексту", тому я вирішив подивитися пряме відео і розібрати Ваш коментар на цитати.

Лист я не направляю поштою, бо він до вашого кабінету, зрозуміло, не потрапить, тому звертаюсь через сторінку Фейсбуку.

Приводжу дослівно.

Перша цитата: "Поставив я губернатором офіцера СБУ, тому що будь-якого іншого купують місцеві еліти або купують інші еліти, які продають каву... Їх купують або залякують. Раніше їх навіть могли поховати. Тому я поставив людину, яка була другою-третьою в СБУ. Людину, яку бояться, яку стороною обходять місцеві великі контрабандисти";

Те що Ви сказали, можливо, є наслідком втоми від напруженого графіку роботи, або ж недостатньої інформації, яку надають Вам співробітники Офісу Президента, але як кажуть "донецькі" - "за базар нужно отвечать". А хто Вас підставив, я думаю, Ви розберетеся самі.

За Вашу каденцію вашими ж розпорядженнями було призначено двох осіб, яким Ви довірили керувати Закарпатською областю. Це - т.в.о Голови Закарпатської ОДА – Гетманенко, та Голова Закарпатської ОДА – Бондаренко.

Щодо пана Гетманенка, то його "купувати" не потрібно, він вже давно "куплений" кланом Балог, оскільки був депутатом Ужгородської міської ради від "кишенькової" партії Балог "Єдиний Центр".

Щодо пана Бондаренка, то Ви відкрили мені очі. Адже це як раз і є "місцева еліта, яка продає каву". Дійсно, даний пан має мережу кав’ярень в Закарпатті під торговою маркою "Бондаренко". Працюючи на Закарпатті, я щоранку, в тому числі й у вихідні, пив у його закладі каву. До речі, і Ви, будучи на Закарпатті 6 липня 2019 року, в цьому ж закладі і, можливо, з цієї ж фінджі (так на Закарпатті називають горнятко) пили таку ж каву. І невже ми з Вами могли подумати, що ця кава є "контрабандною"? Нас спокійно могли отруїти і "навіть поховати". Хто б міг подумати? А на перший погляд – така порядна людина…

Друга цитата: "І це відбувається на всіх митницях, перевірка потужності "хто кого", чи можемо ми витримати. І часто-густо - контрабанда. Вона є і буде. Але ви повинні зрозуміти. Ми підтягнули туди Національну гвардію. Війська на Закарпатті. Ви таке бачили? Щоб якісь маршрутники викручували руки Національній гвардії України?"

Висловом "підтягнули війська на Закарпаття" Ви шокували європейські країни. По-перше, для боротьби з посилками з макаронами з Італії війська на Закарпаття вводити не потрібно.

По-друге, у європейських країнах одразу ж виникла асоціація: 1956 рік - Угорщина відразу згадала ввід радянських військ до Угорщини; Чехія та Словаччина згадала 1968 рік – введення радянських військ до Чехословаччини. В обидвох випадках війська заходили в ці країни з території Закарпатської області.

Ваш вислів "І часто-густо – контрабанда. Вона є і буде". Але ви повинні зрозуміти, пане Президенте, що в чинному українському законодавстві, в тому числі і в Митному Кодексі та Кримінальному Кодексі, такого поняття як "контрабанда" не існує. Воно було декриміналізоване ще за часів правління В.Януковича. Де замість вислову "контрабанді стоп" – контрабанді було надано "зелене світло", і так щоб за це не можна було нікого покарати.

До відома. На сьогодні, існує адміністративна відповідальність за незаконне переміщення товарів через державний кордон України незалежно від того, чи це йде переміщення товару цілим вагонним составом , чи вереницею з 15-20 фур, чи пішки "за пазухою". Відповідальність однакова у вигляді незначного штрафу.

На Закарпатті є рекордсмен, який вже сто разів притягувався до адміністративної відповідальності за незаконне переміщення товарів через державний кордон України, і коли його справа за участі адвоката розглядалася в Ужгородському міськрайсуді, він вже в сто перший раз був затриманий з черговою партією товару.

Наші сусіди, члени ЄС – Польща, Угорщина, Словаччина та Румунія — мають у своєму законодавстві кримінальну відповідальність за контрабанду – реальні терміни покарання в місцях позбавлення волі, з конфіскацією всього майна, а не тільки того, що було предметом контрабанди, а також додаткове покарання у вигляді величезних штрафів, які в деяких випадках виплачують діти і навіть внуки засуджених.

Прошу Вас, пане Президенте, підняти цілий пакет документів, який є в Офісі Президента України, який мною було направлено щодо криміналізації контрабанди, і ввести дане поняття в Митний та Кримінальний Кодекси, віднести даний злочин до категорії "тяжких" і встановити відповідальність залежно від суми збитків, які були заподіяні державі, аж до 15 років позбавлення волі.

Таке саме покарання мають понести і ті хто сприяв контрабанді – це митники, прикордонники, та працівники Служби безпеки України.

Внесіть даний законопроект на розгляд Верховної Ради як невідкладний. Митник не може самостійно "пропустити контрабанду", тут має бути задіяний й прикордонник. Однак ані митник, а ні прикордонник не зможуть "пропустити контрабандний товар" без дозволу працівників СБУ, які мають монопольне право на начебто "боротьбу з контрабандою", і навіть в Центральному апараті та регіональних підрозділах СБУ є відповідні підрозділи, які мають пряму назву "по боротьбі з контрабандою".

Прикордонники і працівники СБУ мають статус військовослужбовців і напряму підпорядковуються безпосередньо Вам, як Верховному Головнокомандувачу Збройних Сил України.

Я цілком вам довіряю щодо того, що пан Баканов є чесною та порядною людиною. Але в те, що "чесні" співробітники вищезазначених підрозділів – гарантовано не вірю, на них вже не має місця, де ставити клеймо. Ви за один день можете навести порядок в підпорядкованих Вам військових формуваннях.

Якщо працівники СБУ будуть дивитися за митником, то він нічого, "ніякої контрабанди" не зможе пропустити, навіть через велику грошову спокусу.

І Ваш вислів "Контрабанда вона є і буде" – зовсім не оптимістичний. У Ваших силах зробити так, щоб таке поняття зникло з українського лексикона і пішло в минуле.

І третя крилата цитата. "А всі інші зрозуміли, що ніхто нікого не пропустить. І таке буде в найближчі 2-3 роки, будуть вони штормити країну. Але якщо ми не будемо з цим боротися, і в якийсь час у нас з вам не буде кави, не буде лосося, не буде хамона, так переживемо цей час. Але покажемо їм, що не буде іншого, немає шансу, як зламати їм хребет. От і все".

Пане Президенте, не все ще пропало, ще є надія побачити світло вкінці тунелю. А то фразою "…в найближчі 2-3 роки, будуть вони штормити країну..", ви надаєте "зелене світло" контрабанді. Через три роки розпочнеться нова виборча компанія Президента України, і Вам це пригадають, саме так як і Ви нагадували про помилки попередників. В той же час вислів "..в якийсь час у нас з вами не буде кави, не буде лосося, не буде хамона, так переживемо цей час" закарпатцям не цікавий.

В часи Радянського союзу Закарпаття пило натуральну каву в зернах, а в той час в Кривому Розі жителі пили кавовий напій з ячменю, смажених жолудів та цикорію, який коштував 11копійок. По-друге, закарпатці не їдять хамон, і за це слово Ви отримаєте від Ірини Фаріон чергову червону картку. В українській мові слова "хамон" не існує. Та й в італійських посилках його немає, бо Італія не є виробником даної продукції. Закарпаття споконвіку, при всіх режимах і президентах, вживало Шовдарь (копчена і варена свиняча нога). Якраз "закарпатський сепаратизм" полягає в тому, що слово Шовдарь пишуть з великої літери. Закарпатці також не вживають лосося, а їдять пструг (форель). До речі, монополія на імпорт лосося та інших делікатесних морепродуктів належить Вашому другу, депутату від ПП "СЛУГА НАРОДУ", голові бюджетного Комітету пану Юрію Арістову. Якщо Ви дасте можливість проаналізувати документи, які надає компанія пана Ю.Арістова на розмитнення лосося та інших морепродуктів, я з великою точністю повідомлю Вам, скільки недотримує державний бюджет із зазначених оборудок. Ви можете провести експеримент, доручивши перевірити, скільки в супермаркетах, наприклад, м. Києва є в наявності "хамону", порівнявши з інформацією від митниці на ввезення даної продукції в Україну. І тоді Ви схопитеся за голову, тому що інформація з митниці буде в 10 разів менше, ніж є наявного хамону в супермаркетах. Чи можна зламати "хребет контрабанді"? Так можна, але на це, як не дивно, потрібна саме політична воля. Я хочу дати Вам практичні поради, як це зробити в найкоротші терміни.

1. Про криміналізацію контрабанди я вже говорив.

2. Призначати керівником митниці Марушевську, Деканоїдзе чи Нефьодова не потрібно. Керівником митниці має бути професійно підготовлена людина.

3. Працівники митниці, прикордонники, СБУ не повинні працювати на медіарозкрутку своєї роботи. Затримавши партію незаконно ввезених товарів, не потрібно складати протокол про порушення митних правил, оскільки даний протокол йде до суду разом із вилученим товаром, після рішення суду товар передається в виконавчу службу Мінюсту, яка потім цей товар роздає, і нічого до бюджету не надходить. Митниця і фіскальна служби є основними наповнювачами державного бюджету України, і вони це повинні розуміти. Все, що виявлено незадекларованим або прихованим від митного контролю, повинно негайно, під супроводом, направлятися на внутрішню митницю, де даний товар має бути розмитнений, а товар та транспортний засіб знаходитися під митним контролем до повної сплати всіх платежів. Якщо вартість товару не буде сплачено, товар і транспортний засіб може бути реалізований митницею, і кошти від реалізації підуть до державного бюджету України. Для цього потрібно негайно внести зміни до Митного кодексу України.

4. Розробити нову редакцію Митного кодексу України, оскільки чинний застарілий.

5. Розробити нові тарифи на розмитнення / замитнення на товарні позиції згідно з УКТ ЗЕД. На сьогодні не всі групи товарів враховано на розмитнення / замитнення. А також класифікація за товарними позиціями розмита, що дає можливість на власний розсуд збільшувати або зменшувати вартість розмитненого товару, через що бюджет України втрачає великі суми. Вся корупція в державній митній службі закладена саме на внутрішній митниці. Як приклад хочу навести, що коли в Україні піднявся попит на перевірку доброчесності на "поліграфі", я запросив у Державній митній службі інформацію щодо кількості завезеного в Україну програмного забезпечення для роботи поліграфного обладнання. З відповідей ДМС України, я зрозумів, що ця кількість дорівнює нулю.

6. Закласти в Бюджет преміальний фонд для працівників митниці, прикордонної служби та СБУ, де буде чітко прописано в якому розмірі вони отримують премію від виявлених випадків контрабанди. Премія має бути значною, що назавжди знищить факти корупції на митницях.

7. Проблеми і виклики які на сьогодні є в Україні, це гральний бізнес, незаконний видобуток бурштину, незаконне переміщення тютюнових виробів в/з України, боротьба з наркоманією. Саме це і повинна вирішувати митниця, а не корумповані лобісти — депутати Верховної Ради України. Завезення в Україну обладнання для грального бізнесу має бути тільки від заводу-виробника з наявними сертифікатами. Те що завозиться до України б/у та списане в Європі, де вірогідність виграшу складає менш ніж 1 відсотка, має бути заборонене. Вартість мита на нове обладнання для грального бізнесу має бути такою, щоб жоден не мав думки його ввозити в Україну, оскільки Україна ментально до грального бізнесу не готова.

8. Бурштин. Майже весь бурштин йде до Китаю чи до інших країн світу. В Кримінальний кодекс України має бути введена нова норма щодо контрабанди бурштину - де санкція має передбачити покарання терміном до 15 років з конфіскацією всього майна, а не тільки предмету контрабанди. Винагорода митникам, прикордонникам та працівникам СБУ в розмірі 5% від вартості затриманого бурштину. А також потрібно ввести додаткове покарання для правопорушників у вигляді мільйонних, а то й мільярдних штрафів на відновлення знищеної екосистеми лісів в зонах видобутку бурштину. Чому гуцул з Рахівського району, який незаконно зрубав одне дерево, сидить у в’язниці, а ті, хто знищив території цілих областей – сидять у Верховній Раді?

9. Посилити кримінальну відповідальність за контрабанду наркотиків аж до пожиттєвого ув’язнення, оскільки листя "коки" в Україні не росте, і продукти з нього, в тому числі як і синтетичні наркотики, завозяться виключно контрабандою.

10. Створити потужну кінологічну службу в ДМС України, поскільки в Європейських країнах контрабанду наркотиків, тютюну, бурштину та інших товарів виявляють саме службові собаки. В деяких країнах відсоток таких виявлень становить 90%.

11. Обладнати митниці сканерами для перевірки фізичних осіб, приватного автотранспорту, фур, вагонів – і це теж має бути прописано в новій редакції Митного кодексу України. Чому в аеропорту без обов’язкового проходження сканеру не пропускають на борт, а автівкою їхати закордон без сканерів можна?

З повагою,

Депутат Закарпатської обласної ради

Геннадій Москаль