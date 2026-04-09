Патриоты часто сетуют, что через 12 лет после начала российской агрессии и на 5-й год войны украинская экономика до сих пор не переведена на военные рельсы

иллюстративное фото: из открытых источников

Они правы: "все для фронта – все для победы" – это точно не лозунг действующей украинской власти.

Но в каком-то смысле мы давно живем в условиях военной экономики. Ибо его первый признак – непропорциональный рост роли государства во всех областях общественной и частной жизни. Ибо великая война – это всегда большее принуждение и большее перераспределение общественного богатства со стороны власти.

Так сложилось, что я сейчас много времени провожу на украинских землях, уволенных 3,5 лет назад в течении осеннего наступления Сил обороны осенью 2022 года. Последнего великого наступления, которое удалось…

Причем, в отличие от Донбасса, где линия боевого столкновения достаточно динамичная, на этих землях фронт застыл по Днепру в ноябре 2022 года. Мое первое наблюдение – убери отсюда солдат, которые каждый день поливают местную экономику своими "боевыми", – и эта земля снова, как в 17 веке, превратится в loca deserta – Дикое поле.

Разрушены фермы, ржавые железнодорожные пути, непаханые, поросшие сорняком поля, уничтоженные элеваторы, изуродованные здания городков, высохшие ирригационные каналы…

В некоторых селах жители остались только в одной-двух домах. И это пенсионеры…

Поэтому я с ужасом думаю: а что будет с этими городками, селами и хуторами, когда завершится война? Военнослужащие вернутся домой и перестанут платить аренду владельцам жилья, есть и пить в кафе, покупать товары в магазинах. И эти поселения очень быстро превратятся в города-призраки, потому что экономика у них мертва. Без ежедневного полива "боевыми" солдат и офицеров они скоро начнут напоминать августовскую степь с высохшей травой и потрескавшейся от жажды землей…

Я не верю, что после завершения войны сюда несется миллиардные инвестиции. Ибо кто же будет рисковать вкладывать грубые деньги в современную loca deserta, если завтра сюда из-за Днепра прилетят российские "птички" и через месяц уничтожат комбайны, элеваторы, водонасосные станции и т.д.

Единственный выход – заселять эту степь современными казаками, воинами-продуцентами, по точному определению Вячеслава Липинского. У которых на ферме будет стоять РЭБ, в сейфе – коллекция оружия, а в гараже – не только трактор, но и собственные "птички" со сбросами. Одна деревня – один отряд. Которому не нужно команда Генштаба, чтобы дать отпор варварам с востока.

Но такие "воины-продуценты" по определению свободны люди. Ибо не зависят от "боевых", которые государство дает (а иногда не дает) им с барского плеча. Такие современные казаки могут прогнать не только вражеских птиц, но и барыгу-полицейского, коррумпированного СБУ-шника или ростовщика-налоговика.

Чтобы завершить войну, Украина должна превратиться в настоящую республику – свободную страну свободных людей. Которые умеют одинаково хорошо зарабатывать и воевать. Потому что за свой дом и сое село или город воюют гораздо лучше и мотивированнее, чем абстрактная страна. Но это означает настоящую децентрализацию ресурсов, причем не только экономических, но и политических и милитарных. Это означает примат договора над приказом. Это значит, что власть – не деспот, а наемный менеджер.

Впрочем, для меня очевидно, что современная украинская власть боится такой трансформации украинцев из "бюджетников-иждивенцев" в самодостаточных "воинов-продуцентов" не меньше (а возможно и больше) путинской орды. Поэтому война продлится еще долго. Пока Украина не исчезнет или не превратится в настоящую республику – свободную страну свободных людей.