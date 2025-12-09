16:59  09 декабря
В Киеве более 2 млн потребителей остаются без электроснабжения
15:55  09 декабря
Разоблачили хакера из Буковины, похищавшего аккаунты пользователей в соцсетях
15:38  09 декабря
В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии
UA | RU
UA | RU
Геннадий Друзенко украинский юрист, общественный активист, публичный интеллектуал info@regionews.ua
09 декабря 2025, 16:19

Весна станет для Украины временем тяжелого похмелья

09 декабря 2025, 16:19
Читайте також українською мовою
Добро пожаловать в Веймарскую Украину!
Добро пожаловать в Веймарскую Украину!
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Перед Рождеством и Новым годом принято делать всевозможные прогнозы. В основном ненаучные. Позвольте и мне забыть на минутку о своем аналитическом бэкграунде и повангировать.

Уже в первом квартале следующего года нас дожмут до справедливого и унизительного мира с Московью. Потому что воевать нам почти не кем, а со второго квартала – еще и не за что. А война – дело затратное. Когда эксмнистр обороны Резников даже озвучивал конкретную цифру - $100 млн. в день. Без западной помощи Украине такие деньги взять негде. С возвращением Трампа в Белый дом Америка финансовую помощь Украинцы прекратила. Европейцы свои давать не хотят, а конфисковать российские деньги боятся. А воевать за пайку, как советники или вьетнамцы, украинцы явно не готовы...

Поэтому весна станет для Украины временами тяжелого похмелья. Наивные романтики наконец-то прозреют, что мир держится на прагматических интересах, а не идеалистических ценностях. Что вчерашние союзники, обещавшие "will stand with Ukraine as long as it takes", быстро превращается в "брокеров" мирного соглашения за счет более слабого, из ресурсов которого они не прочь поживиться. Героические военные, вернувшись с фронта, вдруг убедится в том, что они уже подозревали: в тылу они никому не нужны, возможно, кроме их семей и близких друзей.

На время отбросы, разбогатевшие на войне и наслаждавшиеся жизнью, пока другие погибали в шансах, окажутся хозяевами жизни, в которых будет власть и деньги. Для всяческих колдунов, ворожек, экстрасенсов, волшебников и других мошенников наступит звездное время, потому что люди будут обнищаны, отчаяны, дезориентированы и потеряют почву под ногами. Вопиющая бедность будет соседствовать с дерзким богатством. Криминалитет расцветет так, что лихие 90-е покажутся любительским боксом против боев без правил.

Русскому языку, русской культуре и русской церкви в Украине вернут статус и возможности. А россияне – щедрое финансирование. Клепки принять историю такой, какой она была и начать претендовать на часть имперского и советского наследия как сотворцы и империи, и СССР у украинских компрадорских элит обычно не хватит. И потому язык и вера снова станут красной тряпкой для искренних, но недалеких национал-патриотов.

Волна за волной Украина будет затапливать ресентимент. Коллективное бессознательное начнет искать козла отпущения, виновных в поражении. Вместо покаяния и работы над ошибками, вся энергия начнет устремляться на поиск внутреннего врага.

Ветераны начнут сплачиваться в организованные криминальные сообщества. Сначала они будут брать деньги у богатых и платить правоохранителям за "крышу". Затем тот или иной харизматичный ветеран решит, что это несправедливо, что он и его собратья питаются из рук разбогатевшего на войне олигарха. Он зажжет спичку популистской идеологии, которая упадет на подготовленную, обильно смазанную ресентиментом, почву разъяренных несправедливостью ран и обид. После уничтожения конкурентов этот мужчина провозгласит себя "проводником украинского народа"...

На этом история Веймарской Украины завершится. Что будет дальше – это отдельная история.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина общество политика война
США призывают Украину провести президентские выборы
09 декабря 2025, 13:59
ССО нанесли удар по складам БпЛА в Донецке и топлива в Луганской области
09 декабря 2025, 13:05
Россияне выпустили по Украине 110 БпЛА: зафиксированы попадания на 9 локациях
09 декабря 2025, 08:59
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
ГБР установило более 13 млрд грн ущерба государству, но возвращено только 3 млрд
09 декабря 2025, 17:14
В Киеве более 2 млн потребителей остаются без электроснабжения
09 декабря 2025, 16:59
В Днепропетровской области 17-летнего водителя будут судить за смертельное ДТП
09 декабря 2025, 16:55
В Кировоградской области водитель сбил женщину возле ТЦ
09 декабря 2025, 16:30
В Донецкой области пограничники обнаружили и уничтожили 2 реактивные системы залпового огня россиян
09 декабря 2025, 16:17
Разоблачили хакера из Буковины, похищавшего аккаунты пользователей в соцсетях
09 декабря 2025, 15:55
В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии
09 декабря 2025, 15:38
Для россиян масштаб жертв никогда не являлся решающим фактором в восприятии реальности
09 декабря 2025, 15:27
Света у людей будет больше, но будут отключать даже критические объекты
09 декабря 2025, 15:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Остап Дроздов
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »