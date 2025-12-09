Весна станет для Украины временем тяжелого похмелья

Добро пожаловать в Веймарскую Украину!

иллюстративное фото: из открытых источников

Перед Рождеством и Новым годом принято делать всевозможные прогнозы. В основном ненаучные. Позвольте и мне забыть на минутку о своем аналитическом бэкграунде и повангировать.

Уже в первом квартале следующего года нас дожмут до справедливого и унизительного мира с Московью. Потому что воевать нам почти не кем, а со второго квартала – еще и не за что. А война – дело затратное. Когда эксмнистр обороны Резников даже озвучивал конкретную цифру - $100 млн. в день. Без западной помощи Украине такие деньги взять негде. С возвращением Трампа в Белый дом Америка финансовую помощь Украинцы прекратила. Европейцы свои давать не хотят, а конфисковать российские деньги боятся. А воевать за пайку, как советники или вьетнамцы, украинцы явно не готовы...

Поэтому весна станет для Украины временами тяжелого похмелья. Наивные романтики наконец-то прозреют, что мир держится на прагматических интересах, а не идеалистических ценностях. Что вчерашние союзники, обещавшие "will stand with Ukraine as long as it takes", быстро превращается в "брокеров" мирного соглашения за счет более слабого, из ресурсов которого они не прочь поживиться. Героические военные, вернувшись с фронта, вдруг убедится в том, что они уже подозревали: в тылу они никому не нужны, возможно, кроме их семей и близких друзей.

На время отбросы, разбогатевшие на войне и наслаждавшиеся жизнью, пока другие погибали в шансах, окажутся хозяевами жизни, в которых будет власть и деньги. Для всяческих колдунов, ворожек, экстрасенсов, волшебников и других мошенников наступит звездное время, потому что люди будут обнищаны, отчаяны, дезориентированы и потеряют почву под ногами. Вопиющая бедность будет соседствовать с дерзким богатством. Криминалитет расцветет так, что лихие 90-е покажутся любительским боксом против боев без правил.

Русскому языку, русской культуре и русской церкви в Украине вернут статус и возможности. А россияне – щедрое финансирование. Клепки принять историю такой, какой она была и начать претендовать на часть имперского и советского наследия как сотворцы и империи, и СССР у украинских компрадорских элит обычно не хватит. И потому язык и вера снова станут красной тряпкой для искренних, но недалеких национал-патриотов.

Волна за волной Украина будет затапливать ресентимент. Коллективное бессознательное начнет искать козла отпущения, виновных в поражении. Вместо покаяния и работы над ошибками, вся энергия начнет устремляться на поиск внутреннего врага.

Ветераны начнут сплачиваться в организованные криминальные сообщества. Сначала они будут брать деньги у богатых и платить правоохранителям за "крышу". Затем тот или иной харизматичный ветеран решит, что это несправедливо, что он и его собратья питаются из рук разбогатевшего на войне олигарха. Он зажжет спичку популистской идеологии, которая упадет на подготовленную, обильно смазанную ресентиментом, почву разъяренных несправедливостью ран и обид. После уничтожения конкурентов этот мужчина провозгласит себя "проводником украинского народа"...

На этом история Веймарской Украины завершится. Что будет дальше – это отдельная история.