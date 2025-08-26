Агрессия – часто результат неуверенности в себе. Ненависть почти всегда рефлективна. Она не задаёт правила игры – она на них реагирует

Агрессия – часто результат неуверенности в себе. Ненависть почти всегда рефлективна. Она не задаёт правила игры – она на них реагирует

Чтобы эта война не завершилась очередными руинами на украинских землях, нам нужно стать настоящими суверенами. Перестать видеть себя щитом Европы или остриём копья коллективного Запада. Научиться не рефлексировать на всё российское, как бык на красную тряпку. Признать, что, как и абсолютное большинство европейских наций, современная украинская нация сформировалась в лоне империи. Но из этого никак не следует, что её можно запихнуть в это лоно обратно.

Мы должны сосредоточиться на строительстве украинского мира, а не днём с фонарём искать и зачищать остатки "имперского наследия", будто в XVIII–XIX веках украинская элита вдохновенно не строила и не делала головокружительные карьеры в этой самой империи. Переписывать историю – удел слабых и неуверенных в себе. Оставим этот талант России. Ведь её агрессия в Украине является следствием той самой паранойи безопасности, которой страдает Кремль.

Главное – убедить себя и мир, что наша миссия – процветающая Украина, а не уничтожение РФ. Украина, которая станет настоящей альтернативой "русскому миру", а не его украиноязычной калькой. Когда-то Мартин Лютер писал: Diabolus est simia Dei – "дьявол подражает Богу". Мы же часто пытаемся быть "Россией наоборот". И в этом наша трагедия.

Быть собой трудно. Потому что это путь в неизвестность. Это всегда творческое усилие и рискованный эксперимент. Намного легче жить по принципу: лишь бы не так, как у москалей. Или: достаточно скопировать европейские нормы и правила – и будем жить как в Европе. Но те же европейские нормы и правила действуют в Ирландии и Болгарии, однако работают там совершенно по-разному и дают совершенно разные результаты. Более того, эффективные решения и модели поведения в мирное время могут оказаться губительными в кровавой мясорубке войны.

Поэтому, когда я сегодня прочитал в The Guardian интересный материал о Залужном "General, envoy … future Ukraine president? Valerii Zaluzhnyi’s London waiting game", я искренне обрадовался. Если верить источникам издания, наиболее рейтинговый потенциальный конкурент Зеленского на выборах считает, что Украина должна превратиться в "Европейский Израиль" – сильное и суверенное государство, которое само определяет свою судьбу и отстаивает прежде всего собственные интересы.

Замечательно также, что Залужный понимает: путь к настоящему суверенитету лежит через "пот, слёзы и тяжёлый труд". И я не уверен, понравится ли украинскому народу такой выбор, готов ли он к такому тяжёлому лечению. Но, по гамбургскому счёту, другого пути к настоящему суверенитету не существует. Дорога к нему всегда щедро политая потом, кровью и слезами.

В конце концов, главная трагедия Зеленского в том, что он так и не превратился из актёра во врача, которого так остро нуждается тяжело больная страна. Он стремится нравиться, а не лечить. Он идёт в фарватере общественного мнения, а не формирует его. Он до сих пор измеряет успех аплодисментами и рейтингами, а не горькими пилюлями и сложными операциями, которые давно нужны украинскому государству и обществу, чтобы стать действительно сильными и суверенными. Чтобы наши соседи больше никогда даже не думали напасть на нас.

Настоящий суверенитет – это единственный путь к прочному и долгосрочному миру. Надеюсь, генерал это понимает. И готов твёрдой рукой лечить украинское общество и государство от хронических болезней, если Господь приведёт его на политический Олимп. Понимая, что пациент вряд ли будет ему аплодировать.