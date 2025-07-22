Я много говорила с умными и честными людьми о проблемах наших антикоррупционных ведомств – НАБУ и САП

Я много говорила с умными и честными людьми о проблемах наших антикоррупционных ведомств – НАБУ и САП

из открытых источников

И о сугубо идеологических проблемах, и о технических, и о кадровых. Это не такие простые разговоры, как принято в фейсбуке, где все белое и черное. Жаль, что из-за примитивизации общественного (простите на слове) дискурса, такие дискуссии не ведут публично. Но их отголоски слышат все, когда в какой-то момент эти органы делают вещи, не поддающиеся нормальной логике. Когда громко критикуют главу НАБУ Кривоноса, появляется ли дело Пивоварского. Очень долго и ожесточенно воюют Холодницкий и Сытник — люди, которые должны были быть союзниками и буквально воинами света.

Но идеологически и чисто технически сломанных структур в Украине очень много. К примеру, нереформированное СБУ. Благодаря удачным операциям и спецназам Служба значительно улучшила имидж, но все журналисты знают, что за кучей вечных схем (та самая таможня) стоят далеко не героические альфовцы, а рядовые и не очень возбуждающие. То же можно сказать об Офисе Генпрокурора и, конечно, ДБР.

Я хотела бы жить в стране, где нет неприкосновенных. Чтобы пьяный работник прокуратуры, убивший человека на тротуаре, получил приговор не только в случае, если представлять интересы потерпевшей будет лично Генпрокурор. Я ничего не имею против того, чтобы разоблачать предателей и взяточников во всех силовых ведомствах, если они есть. А еще лучше начать системные изменения, а не ямочный ремонт.

Но мне не нравится идея отдать все силовые органы в одни руки, даже если бы эти руки были честными и ничего не воровали. Это большой риск, на который не пойдет никакой адекватный руководитель. А если эти руки не честны, если они уже делают вещи, к которым возникает много вопросов, тем более.

Недавно Таня Безрук написала, что очень странно, когда журналисты в любое дело приплетают фамилию Татарова без доказательств. Как журналистка полностью с ней согласна. Давайте без Татарова. Смог ли президент сделать "свои" силовые органы образцом для других? Нет. Похоже, сейчас эти силовые органы честно и беспристрастно занимаются расследованием дел по НАБУ и САП? Нет (объяснение скоро будет в тексте). Не хочу говорить о перспективах евроинтеграции – это будет открытый вопрос. Но именно для себя, для нас не нужно сейчас отбирать у НАБУ и САП их полномочия. Ибо даже нынешние критики этих органов впоследствии осознают, что лучше несколько независимых неидеальных систем, чем одна идеально работающая в интересах одного человека. Даже если сейчас этот человек друг. Завтра все может и, скорее всего, изменится.